Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Suudi Arabistan'da mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika
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Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Suudi Arabistan'da mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Suudi Arabistan\'da mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyarette Suudi mevkidaşı Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaılı ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

12.02.2024 18:07
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Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyarette Suudi mevkidaşı Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaılı ile görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK, resmi ziyaret kapsamında gittiği Suudi Arabistan'da, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaılı ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiş, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinde incelemelerde bulunmuştur" ifadelerine yer verdi. - RİYAD

Kaynak: İHA

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