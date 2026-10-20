Gerede'de Hacı Sadık Camii için bağışlanan 1982 model araç müzayedeyle satılacak - Son Dakika
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Gerede'de Hacı Sadık Camii için bağışlanan 1982 model araç müzayedeyle satılacak

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Gerede\'de Hacı Sadık Camii için bağışlanan 1982 model araç müzayedeyle satılacak
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Gerede'de ismini açıklamak istemeyen bir hayırsever, Hacı Sadık Camii inşaatına katkı için 1982 model aracını cami derneğine bağışladı. Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenen araç hayır amaçlı müzayedeyle satılacak; geliri caminin inşaatı ve ihtiyaçları için kullanılacak.

Bolu'nun Gerede ilçesinde ismini açıklamak istemeyen hayırsever, Hacı Sadık Camii inşaatına destek olmak amacıyla 1982 model aracını cami derneğine bağışladı. Gelin gibi süslenen araç, hayır amaçlı müzayedeyle satışa sunulacak.

Bolu'nun Gerede ilçesinde bir hayırsever, Hacı Sadık Camii inşaatına katkı sağlamak amacıyla 1982 model aracını cami derneğine bağışladı. İsmini açıklamak istemeyen hayırsever tarafından bağışlanan araç, Gerede Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenmeye başlandı. Hayır amaçlı müzayedeyle satışa çıkarılacak aracın gelirinin, Hacı Sadık Camii'nin inşaatı ve ihtiyaçları için kullanılacağı belirtildi. Araca talip olmak ve müzayede hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların Gerede İlçe Müftülüğü veya Hacı Sadık Camii Derneği ile iletişime geçebileceği bildirildi.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet MeydanıOtomobilGüncelYerelCamiSon Dakika

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SON DAKİKA: Gerede'de Hacı Sadık Camii için bağışlanan 1982 model araç müzayedeyle satılacak - Son Dakika
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