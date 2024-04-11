Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci Bayramlaşma Programlarına Katıldı

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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentteki bayramlaşma programlarına katıldı.

Belediye Başkanı Zencirci ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanlığınca, Efeler ilçesinde Turistik Park'ta düzenlenen bayramlaşma programına, CHP Germencik İlçe Başkanı Tayfur Bozdağ ile meclis üyeleriyle birlikte katıldı. Başkan Zencirci Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın Milletvekilleri Hüseyin Yıldız, Evrim Karakoz, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı, il ilçe kadın ile gençlik kolları, Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Daha sonra CHP Germencik İlçe Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma programına katılan Başkan Zencirci, vatandaşlarla bir araya geldi, sohbet etti. Kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu kaydeden Başkan Zencirci, "Güzel bir bahar gününde gerçekleşen bayramlaşma buluşmamız vesilesiyle tüm parti ailemizin Ramazan Bayramını bir kez daha kutluyorum. Bu vesile ile bir kez daha iyi bayramlar diliyor, tüm parti ailemize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN