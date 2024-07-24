Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci İkinci Başkan Yardımcısı Atadı

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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci ikinci başkan yardımcısı atamasını da yaptı. Meclis üyesi Onur Kocabaş Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevine başladı.

Bir dönem CHP Germencik Gençlik Kolları Başkanlığı da yapan Kocabaş son yerel seçimlerde Zencirci'nin zaferinin ardından CHP'den meclis üyesi olmuştu. Başkan Zencirci, Belediye Başkan yardımcısı olarak atadığı Kocabaş'ın siyasi birikimi ve yöneticilik tecrübesinin altını çizerek görevinde başarılar diledi.

Germencik Belediye Başkan Yardımcısı olarak atadığı Onur Kocabaş'a başarılar dileyen Başkan Zencirci Kocabaş'ın görevini layıkıyla yerine getireceği konusunda şüphem yok dedi. Zencirci "Meclis üyemiz Onur Kocabaş yeni başkan yardımcımız olarak görevine başladı. Daha önce atadığımız başkan yardımcımız Sn. Koray Aşık'ın ardından göreve başlayan Sn. Kocabaş ile birlikte iş ve işleyişin daha verimli ve sorunsuz ilerlemesi, belediyecilik hizmetlerinin halkımıza daha iyi ulaşması için ekibimizi tamamladık. Meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarımız ve tüm ekibimizle birlikte Germencik'e yakışan hizmetler sunmak için var gücümüzle çalışacağız. İlçemize ve halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - AYDIN