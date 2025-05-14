Germencik'te Jeotermal Proje için ÇED Onayı

(AYDIN) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aydın Germencik'te Maren Maraş Elektrik Üretim Şirketi'nin, "tarım arazisi" vasfında kalan bölgede gerçekleştirmek istediği jeotermal kaynak arama başvurusunda "ÇED Olumlu" kararı verdi.

Aydın'da faaliyet gösteren ve bölgenin tarım faaliyetlerine zarar verdiği gerekçesiyle bölge halkı tarafından tepki gören JES'lere bir yenisi daha ekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Maren Maraş Elektrik Üretim Şirketi'nin JES projesi kapasite artışı talebine ilişkin "ÇED Olumlu" kararı verdi. Şirket, "ÇED Olumlu" kararıyla birlikte Aydın'ın Germencik ilçesi Bozköy-Çamur mahallelerinde jeotermal kaynak arama sondajı işlemi yapacak. Toplam 9 milyon liraya mal olması beklenen proje, 7.745 hektarlık ruhsat sahasının 1.38 hektarlık alanında gerçekleştirilecek.

En yakın konut alanı 1 kilometre mesafede

Proje dosyasında yer alan bilgilere göre; proje alanına en yakın yerleşim alanı 1,15 kilometre mesafede yer alıyor. Proje dosyasında konuya ilişkin, "Sondaj Sahası, Germencik İlçe Merkezi 5,9 km güneybatısında, Bozköy Mahallesi 1.5 km kuzeybatısında, Bozköy Mahallesine bağlı en yakın yapı olan Otel 1,15 km kuzeybatısında yer almaktadır" ifadelerine yer verildi.

Çevre düzeni planında "tarım alanında"

Şirketin ÇED başvuru dosyasında yer alan bilgilerde, sondaj alanının 1/100.000 Ölçekli Aydın-Muğla- Denizli Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı'nda "tarım arazisi" olarak işaretlendiği belirtildi.

Konuya ilişki raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Sondaj alanı 1/100.000 Ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı üzerinde incelendiğinde, sondaj alanı 'Tarım Arazisi' olarak işaretlenmiş alanlar içerisinde kalmaktadır. Faaliyet alanının yakın çevresi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı üzerinde incelendiğinde ise; Sondaj alanı çevresinde tarım arazileri olarak adlandırılan alanlar bulunmaktadır."