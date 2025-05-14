Germencik'te Jeotermal Proje için ÇED Onayı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Germencik'te Jeotermal Proje için ÇED Onayı

Aydın Germencik'te tarım arazisinde jeotermal kaynak arama için ÇED olumlu kararı verildi.

14.05.2025 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AYDIN) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aydın Germencik'te Maren Maraş Elektrik Üretim Şirketi'nin, "tarım arazisi" vasfında kalan bölgede gerçekleştirmek istediği jeotermal kaynak arama başvurusunda "ÇED Olumlu" kararı verdi.

Aydın'da faaliyet gösteren ve bölgenin tarım faaliyetlerine zarar verdiği gerekçesiyle bölge halkı tarafından tepki gören JES'lere bir yenisi daha ekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Maren Maraş Elektrik Üretim Şirketi'nin JES projesi kapasite artışı talebine ilişkin "ÇED Olumlu" kararı verdi. Şirket, "ÇED Olumlu" kararıyla birlikte Aydın'ın Germencik ilçesi Bozköy-Çamur mahallelerinde jeotermal kaynak arama sondajı işlemi yapacak. Toplam 9 milyon liraya mal olması beklenen proje, 7.745 hektarlık ruhsat sahasının 1.38 hektarlık alanında gerçekleştirilecek.

En yakın konut alanı 1 kilometre mesafede

Proje dosyasında yer alan bilgilere göre; proje alanına en yakın yerleşim alanı 1,15 kilometre mesafede yer alıyor. Proje dosyasında konuya ilişkin, "Sondaj Sahası, Germencik İlçe Merkezi 5,9 km güneybatısında, Bozköy Mahallesi 1.5 km kuzeybatısında, Bozköy Mahallesine bağlı en yakın yapı olan Otel 1,15 km kuzeybatısında yer almaktadır" ifadelerine yer verildi.

Çevre düzeni planında "tarım alanında"

Şirketin ÇED başvuru dosyasında yer alan bilgilerde, sondaj alanının 1/100.000 Ölçekli Aydın-Muğla- Denizli Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı'nda "tarım arazisi" olarak işaretlendiği belirtildi.

Konuya ilişki raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Sondaj alanı 1/100.000 Ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı üzerinde incelendiğinde, sondaj alanı 'Tarım Arazisi' olarak işaretlenmiş alanlar içerisinde kalmaktadır. Faaliyet alanının yakın çevresi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı üzerinde incelendiğinde ise; Sondaj alanı çevresinde tarım arazileri olarak adlandırılan alanlar bulunmaktadır."

Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Germencik, Politika, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Yerel, Tarım, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Yerel Germencik'te Jeotermal Proje için ÇED Onayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Almanya Kralı’ gözaltına alındı 'Almanya Kralı' gözaltına alındı
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti
Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış
Kulisleri sallayan iddia Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti’ye katılıyor Kulisleri sallayan iddia! Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye katılıyor
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Fenerbahçe’den aldığı yıldız Acun Ilıcalı’yı yarı yolda bıraktı Fenerbahçe'den aldığı yıldız Acun Ilıcalı'yı yarı yolda bıraktı
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı
Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog
Meydanlarda ’kilo kontrolü’ başladı, ilk ölçümler İstanbul’da yapıldı Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı

21:23
İstanbul’da suya yüzde 10 oranında zam yapıldı
İstanbul'da suya yüzde 10 oranında zam yapıldı
19:08
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ’’doğal gaz kokusuna baktır’’ mesajını görmemezlikten gelmiş
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş
17:56
PKK’nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
17:39
Trump Katar’dan da istediğini aldı Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
17:19
İstanbul’daki zirve öncesi AB’den Putin’e yeni “yaptırım“ darbesi
İstanbul'daki zirve öncesi AB'den Putin'e yeni "yaptırım" darbesi
09:19
Altın barış havasını sevmedi Fiyatlarda bir günde büyük değişim
Altın barış havasını sevmedi! Fiyatlarda bir günde büyük değişim
09:09
Futbolseverler müjde Büyük final şifresiz kanalda
Futbolseverler müjde! Büyük final şifresiz kanalda
08:57
Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan evlilik yolunda ilk adımı attı
Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan evlilik yolunda ilk adımı attı
08:44
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu
08:43
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan’dan haber var
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var
08:42
Robert De Niro, Cannes’da Donald Trump’ı sanatın düşmanı ilan etti
Robert De Niro, Cannes'da Donald Trump'ı sanatın düşmanı ilan etti
08:37
Akaryakıt fiyatlarına haftanın ikinci zammı geliyor
Akaryakıt fiyatlarına haftanın ikinci zammı geliyor
08:05
Sürecin en kritik aşaması PKK’nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 21:32:52. #7.11#
SON DAKİKA: Germencik'te Jeotermal Proje için ÇED Onayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.