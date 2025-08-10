Germencik\'te Park ve Yeşil Alanlarda Temizlik Çalışmaları

Aydın'ın Germencik ilçesinde belediye ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve temiz alanlarda vakit geçirebilmesi için park ve yeşil alanlarda temizlik ile dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.

Germencik Belediyesi düzenli olarak yürütülen çalışmalarla hem çevre temizliğini sağlıyor hem de vatandaşların ortak kullanım alanlarını daha güvenli hale getiriyor. Bu kapsamda ilçede bulunan parklarda dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz 19 Mayıs Gençlik Parkı başta olmak üzere İstasyon Mahallemizde bulunan tüm parklarda dezenfekte ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Planlı bir şekilde ilçemizde bulunan tüm parklarda hijyenik ve sağlıklı alanlar sunmak için çalışmalarımız sürüyor" ifadelerine yer verdi. - AYDIN