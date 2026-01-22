Germencik Belediyesi'nden sağanak yağışa karşı önlem - Son Dakika
Germencik Belediyesi'nden sağanak yağışa karşı önlem

22.01.2026 14:32  Güncelleme: 14:34
Germencik ilçesinde devam eden sağanak yağışlar nedeniyle belediye ekipleri sahada çalışmalara devam ediyor. Başkan Burak Zencirci, risk taşıyan noktalarda gerekli önlemlerin alındığını ve koordinasyonun sağlandığını belirtti.

Germencik ilçesinde etkisini sürdüren sağanak yağışlar nedeniyle Germencik Belediyesi ekipleri olumsuzluklara karşı sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, devam eden yağışlarla birlikte belediye ekiplerinin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, ilçede risk taşıyan noktalarda gerekli önlemlerin alındığını ifade etti. Bu kapsamda yağmur suyu tahliye hatları ile mazgalların kontrol edilerek işlerliğinin sağlandığını kaydeden Zencirci, su baskını riski bulunan bölgelerde de ekipler tarafından incelemeler yapıldığını aktardı. Yapılan kontrollerin ardından risk tespit edilen noktalarla ilgili ilgili kurumlara ihbar ve bilgilendirme notlarının iletildiğini belirten Zencirci, kurumlar arası koordinasyonun sağlandığını vurguladı. Aksiliklere karşı tüm ekiplerle sahada olmaya devam edeceklerini dile getiren Zencirci, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikleri olduğunu, bu doğrultuda gerekli tüm tedbirlerin alınmaya devam edeceğini söyledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

