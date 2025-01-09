Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti - Son Dakika
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Yerel

Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti

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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini yeniledi. Listeye 31 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde köfte ve kıymada kanatlı et, baklavada yer fıstığı, yoğurtta nişasta ve zeytinyağında bitkisel yağ tespit edildi.

09.01.2025 15:11
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Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine 31 yeni ürün daha eklendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelledi.

KÖFTE VE KIYMADA TEK TIRNAKLI

Bazı firmaların daha ucuza üretebilmek için vatandaşa sattıkları kıyma ve köftenin içerisine tek tırnaklı ve kanatlı havyan eti karıştırdıkları tespit edildi. Yayınlanan listeye sofralardan eksik olmayan 31 yeni ürün eklendi. Listede kırmızı toz biberden beyaz peynire, tereyağından yoğurda, sumaktan baklavaya kadar birçok ürün yer aldı.

DANA KÖFTE DİYE TAVUK ET YEDİRMİŞLER

Son ifşa listesinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde faaliyet gösteren Genç Köfteci Çavuş firması da yer aldı. Firmanın sattığı dana köftenin içerisinden kanatlı hayvan eti çıktığı tespit edildi. Bunun yanı sıra Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde faaliyet gösteren Uysallar Köfte firmasının sattığı dana köftenin içerisinden de kanatlı hayvan eti çıktı.

MANDA YOĞURDUNU İNEK SÜTÜNDEN YAPMIŞLAR

Avara Sucukları firmasının sattığı manda yoğurdunun da inek sütünden yapıldığı tespit edildi. Sumağın içinden gıda boyası, zeytinyağından da tohum yağları çıktı. Safir marka baklavanın içinde yer fıstığı, Şanlı marka yoğurtta nişasta olduğu tespit edildi. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdalara ulaşabilmesi adına Tarım ve Orman Bakanlığı "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden düzenli olarak güncellediği listeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

İşte Bakanlık tarafından yayınlanan o liste;

Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti
Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti
Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti
Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti
Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti
Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti
Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti
Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti
Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel yağ, Ekonomi, Sağlık, Kıyma, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Murat Avci:
    bunların çok ağır ceza alması gerekir..bir daha bu işe yeltenmesin 41 1 Yanıtla
  • tolga altun:
    açiklamakla sorun çozülüyomu hafataya bi okadar daha aciklaanacak sonuç ne sonuç herşeyde oldugu gibi bi çözüm buldunuzmu 29 0 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    bakanlık hiç mi kafası çalışmıyor. ifşa ettiğinizi kim nasıl takip edecek. yaşlılar var engelliler var sosyal medya kullanmayan var vs vs. ifşa edene kadar kapatsaniza. 26 0 Yanıtla
  • M zeki Şahin:
    üç harfli marketlerden sakın kıyma almayın içinde bol miktarda hindi taşlığı var yaklaşık yüzde seksen civarında 17 1 Yanıtla
  • Kemal Aydın:
    İfşaa edince ne değişiyor vuru. Kapıdına kilidi ticari öen verin bakayım baskası yapabiliyomu bi daha 18 0 Yanıtla
  • RotasizGassal:
    İfşa etmek nedir anlamıyorum. Dükkan kapatmazsan hapis cezası vermezsen devam ne olacak ki başka 12 0 Yanıtla
  • Sezgin Yavuz:
    bize açıklayacağına gerekeni yapsana çapsızlar 9 0 Yanıtla
  • Doki:
    Bunlar görünenleri ya görmediklerimiz.Allah bu sahtekârları ıslah etsin. 6 0 Yanıtla
  • Tahsin Uçak:
    nasıl bir devletimiz var ivşa dtmiş miş neden kapatmıyorsun yada neden çözüm bulmuyor sun bu firmalar devletten büyük firmalar mı yoksa çok mu zenginler devletin gücü mü yetmiyor 5 0 Yanıtla
  • Aydin Yildiz:
    Bence bunlar yine insaflı ki At Eşşek Domuz yedirmmemişler :) Artık olana şükür eder olduk. Allahım yareppim ya :) 5 0 Yanıtla
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