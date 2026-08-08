Gider: Çanakkale İradesi Geleceğe Işık Tutuyor

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Anafartalar Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 10 Ağustos 1915'te Conkbayırı'nda yaşananların yalnızca bir askeri başarı olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, Çanakkale'de ortaya konulan iradenin bugün de Türkiye'nin geleceğine ışık tuttuğunu ifade etti.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Anafartalar Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Milletvekili Ayhan Gider'in mesajında şu ifadelere yer verildi:

"10 Ağustos 1915 sabahı Conkbayırı'nda verilen mücadele, sadece geçmişte kazanılmış bir zafer değildir. 9 Ağustos'ta Anafartalar Grup Komutanlığı görevini üstlenen Mustafa Kemal, ertesi sabah Conkbayırı'nda kritik bir karşı taarruz başlattı. Saat 04.30'da başlayan harekat, herhangi bir topçu ateşi olmaksızın, sessizce ve süngü hücumuyla başladı. Yaklaşık dört saat süren çarpışmaların ardından İngiliz birlikleri Conkbayırı'nı tamamen boşaltmak zorunda kaldı. İşte o birkaç saat, Çanakkale savunmasının en kritik anlarından biri oldu. Fakat 10 Ağustos'u yalnızca kazanılan bir mevzi üzerinden değerlendirmek, bu mücadelenin tarihimizdeki yerini eksik bırakır. Çünkü Çanakkale'de verilen mücadele, yalnızca bir savunma hattını korumak değildi. Karşımızdaki kuvvetlerin askeri üstünlüğüne rağmen geri çekilmeyen bir iradenin, şartların bütün ağırlığına rağmen vatanını savunma kararlılığının ortaya konulmasıydı. Çanakkale'nin büyüklüğü de burada. Bugün 10 Ağustos'a baktığımızda, yalnızca 111 yıl önce kazanılmış bir zaferi hatırlamıyoruz. En zor şartlarda sorumluluk almaktan kaçınmayan bir anlayışın neleri değiştirebildiğini görüyoruz. Aradan geçen 111 yılda şartlar değişti. Cepheler değişti, mücadele biçimleri değişti. Fakat Türkiye'nin kendi güvenliğini, kendi geleceğini ve kendi istikametini belirleyecek güce sahip olması gerektiği gerçeği değişmedi. Bugün bizim görevimiz, Çanakkale'de ortaya konulan iradeyi bugünün şartlarında ileri taşımaktır. Savunma sanayisinden teknolojiye, ekonomiden enerjiye, ulaştırmadan dış politikaya kadar Türkiye'nin kendi kapasitesini büyütmek; kritik alanlarda başkasının kararına veya imkanına bağımlı olmayan bir ülke olmak, geleceğe karşı sorumluluğumuzdur. 1915'te Mehmetçik Conkbayırı'nda düşmanın ilerleyişini durdurdu. Bugün bizim görevimiz, Türkiye'nin önündeki hiçbir hedefte başkasının çizdiği sınırlarla yetinmemektir. Çanakkale'ye bu yüzden yalnızca geçmişimizin gururuyla değil, aynı zamanda geleceğimizin sorumluluğuyla bakıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Conkbayırı'nda ve Çanakkale'nin bütün cephelerinde vatanı için mücadele eden kahramanlarımızı ve bu topraklar uğruna hayatını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Onların bıraktığı Türkiye'yi daha güçlü, daha güvenli ve daha müreffeh bir ülke olarak gelecek nesillere taşımak, bugün hepimizin sorumluluğudur."