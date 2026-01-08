Japonya'dan Giresun Belediyesi'ne kurtarma aracı desteği - Son Dakika
Yerel

Japonya'dan Giresun Belediyesi'ne kurtarma aracı desteği

Japonya\'dan Giresun Belediyesi\'ne kurtarma aracı desteği
08.01.2026 16:09  Güncelleme: 16:12
Giresun Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törenle, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami tarafından Giresun Belediyesi'ne tam donanımlı bir kurtarma aracı hibe edildi. Törende yapılan konuşmalarda, iki ülke arasındaki dostluğun ve uluslararası dayanışmanın önemi vurgulandı.

Giresun Belediyesi'ne Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami'nin katıldığı törenle tam donanımlı bir kurtarma aracı hibe edildi.

Giresun Atatürk Meydanı'nda düzenlenen teslim töreninde Giresun Belediyesi Konservatuvarı öğrencilerinin sergilediği halk oyunları gösterisinin ardından Giresun Belediye Bandosu tarafından Japonya Milli Marşı icra edildi.

Törende konuşan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Japonya Büyükelçisi'ni şehirde ağırlamaktan onur duyduklarını belirtti. Giresun'un coğrafi yapısı gereği sel ve heyelan riskleriyle karşı karşıya olduğunu hatırlatan Köse, hibe edilen aracın şehrin afet müdahale kapasitesini güçlendireceğini vurguladı.

Başkan Köse, "Bugün teslim aldığımız bu araç, sadece teknik bir ekipman değil, uluslararası dayanışmanın, dostluğun ve insan hayatına verilen değerin somut bir göstergesidir. Türkiye ile Japonya arasında uzun yıllara dayanan köklü bir dostluk bulunmaktadır. Bu dostluğun yerel yönetimler düzeyinde de somut iş birlikleriyle güçlenmesi, bizler için son derece kıymetlidir. Bugün burada atılan bu adımın, gelecekte yeni iş birliklerine vesile olacağına yürekten inanıyorum. Teslim aldığımız arama ve kurtarma aracının, Giresun'umuza hayırlı olmasını; afetlere karşı daha güçlü, daha hazırlıklı bir şehir olmamıza katkı sağlamasını temenni ediyorum" dedi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami ise iki ülkenin coğrafi uzaklığına rağmen benzer doğal afet riskleri taşıdığına dikkat çekti. Bu ortak deneyimin halklar arasında güçlü bir bağ oluşturduğunu belirten Masami, "Afetlere hazırlık, hızlı müdahale ve insan hayatının korunması konularında bilgi ve tecrübe paylaşımı, iki ülke arasındaki iş birliğinin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Bugün teslim edilen bu arama ve kurtarma aracı, yalnızca bir teknik ekipman değil; aynı zamanda Japon halkının, Türk halkına duyduğu dostluğun ve dayanışmanın somut bir göstergesidir. Giresun'un doğal güzellikleri kadar, zaman zaman karşı karşıya kaldığı zorlu coğrafi ve iklim koşulları da hepimizin malumudur. Bu nedenle, yerel yönetimlerin afetlere karşı hazırlıklı olması büyük önem taşımaktadır. Japonya ile Türkiye arasındaki dostluğun, karşılıklı saygı ve iş birliği temelinde, yerel düzeyde de güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından aracın teslimi gerçekleştirildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

