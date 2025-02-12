Harşit Savunması 107. Yıl Anma Töreni - Son Dakika
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Harşit Savunması 107. Yıl Anma Töreni

Harşit Savunması 107. Yıl Anma Töreni

Giresun'da 1. Dünya Savaşının önemli zaferlerinden Harşit Savunması ve Zaferinin 107. yıldönümünde anma töreni gerçekleştirildi.

12.02.2025 15:26  Güncelleme: 15:28
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Giresun'da 1. Dünya Savaşının önemli zaferlerinden Harşit Savunması ve Zaferinin 107. yıldönümünde anma töreni gerçekleştirildi.

Giresun Valiliği koordinesinde Harşit Savunması Vakfı ve Giresun Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Tirebolu ilçesinde anma töreni düzenlendi. Katılımcılar, yaklaşık 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş gerçekleştirerek Kuşkayası Şehitlik Anıtına geldiler. Törende Harşit savunmasında şehit olan 193 askerin isminin yazılı olduğu anıtın açılışı gerçekleştirildi. Ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Törende konuşan Harşit Savunması Vakfı Başkanı Mustafa Özkaya, 1. Dünya Savaşında Rus işgalinin Harşit savunmasıyla önlendiğini söyledi. Özkaya "Tam 107 yıl önce bu topraklar düşman tarafından işgal edilmesin diye Kafkas Cephesinin 1. Dünya Savaşının en önemli cephelerinden birisi olan Tirebolu'dan Erzincan Kemah'a kadar 160 kilometrelik bu cephe hattını canları pahasına savunan şehitlerimizi anmak, onlar adına dua okumak, onların isimlerinin yaşatılmasını sağlamak için bir araya geldik. O günkü şartlarda buralarda karayolu yok, araç gitmiyor. Atlarla katırlarla mühimmatın taşındığı, analarımızın sırtlarında askere yiyecek taşıdığı bir dönemdi. Bu dönem ki askerimizin ayağında giyeceği ayakkabısı yok, çarıkları yırtık. Yiyecek bulamadığı zaman Giresun'da kadınların kırmış olduğu fındık içlerinin askerlere dağıtılarak karınları doyurulabildiği bir süreçte 250 bin kişilik Rus ordusu iki koldan Karadeniz'i işgale başlar. Gelibolu'da destanlar yazan Gelibolu'nun önemli komutanlarından Mehmet Vehip Paşa, Harşit savunması için daha doğrusu Kafkas Üçüncü Ordu Komutanı olarak atanır. Önce Erzincan Kemah'tan Tirebolu'ya kadar olan bu hattı ana kırmızı çizgimiz olarak belirler. Buradan düşmanın batıya geçmemesi gerektiğinin talimatını verir ve ordusunu daha güvenli olan Sivas Suşehri'ne çeker. Ünlü komutanlarımızdan Fevzi Çakmak'ın karargahı Alucra'dadır. 37'nci Kafkas Tümeni de Trabzonlu Hacı Hamdi Paşa komutasında Espiye Arpacı köyünde karargahı kurarlar ve stratejik olarak etrafı ormanlarla kaplı olan bu vadiyi şu karşı tepelerden savunurlar. Bu ecdat hiçbir zaman bağımsızlığını bırakmayacaktır. İstiklalini hiç kimseye vermeyecektir. Hep birlikte bu vatanı bu milleti korumayı kollamaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından fidan dikimi gerçekleştirildi. Anma törenine kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Harşit Savunması 107. Yıl Anma Töreni - Son Dakika

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