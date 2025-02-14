Giresun'da Maden Tahribatı Tartışıldı

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(GİRESUN) - Giresun'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, Doğankent ilçesi Çatalağaç köyündeki maden ocağının bölgede yarattığı tahribatı görüşmek üzere Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti'yi ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklama yapan Harşit Federasyonu Başkanı Temel Bilecen, Vali Serdengeçti'ye madenle ilgili doğru bilgi verilmediğini düşündüklerini belirterek "Şirketin yeni aldığı ruhsat alanına yapmayı planladığı atık havuzu 250 futbol sahası büyüklüğünde. Bu bölgede on binlerce ağaç kesilmesi, temiz su kaynaklarının ve doğal tabiat örtüsünün yok olması anlamına gelmektedir" dedi.

Giresun'da sivil toplum kuruluşları, il genelinde artan madencilik faaliyetlerinin neden olduğu tahribatlar ve alınması gereken önlemlerle ilgili Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti'yi ziyaret etti.

Serdengeçti ile yapılan toplantıya, Harşit Federasyonu Başkanı Temel Bilecen, Tirebolu Dernekler Federasyonu Başkanı Necdet Demirel, Eynesil Dernekler Federasyonu Başkanı Adem Bayram, Giresun Federasyonu adına Yönetim Kurulu Üyesi ve Espiye İlçesi ve Köyleri Derneği Başkanı Kemal Küçükaydın, Dereli Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Şener, Giresun Çepni Derneği Başkanı Serkan Cihan, Doğankent Çatalağaç Köyü Derneği Başkanı Mustafa Yazar ve Yönetim Kurulu Üyesi Soner Aydın, Doğankent Söğütağzı Köyü Derneği Başkanı Hakan Alim ve Tirebolu Karakaya Bölgesi Derneği Başkanı Yusuf44 Ural katıldı.

"Yürütülecek faaliyetlerin yasal mevzuatlar çerçevesinde yapılması gerektiğini belirttiler"

Toplantının ardından heyet adına açıklama yapan Harşit Federasyonu Başkanı Temel Bilecen, şunları söyledi:

"Doğankent ilçemizde faaliyet gösteren bir maden işletmesinin bölgeye vermiş olduğu tahribatlar üzerinden, hem bu maden sahasının genişleme planı hem de Dereli, Tirebolu, Espiye, Görele ve Çanakçı ilçelerimizdeki yeni maden sahalarının getireceği olası riskleri, yasalara uygun yürütülmeyen madencilik faaliyetleri nedeniyle çevreye, doğaya, toprağımıza ve temiz su kaynaklarımıza dolayısıyla bunların insan ve canlı yaşamına olumsuz etkileriyle ilgili olarak çok sayıda sivil toplum kuruluşumuzla birlikte Sayın Valimizle bir araya geldik. Amacımız, özellikle Çatalağaç köyü sakinlerimizin bölgelerine zarar veren madencilik faaliyetlerine karşı sürdürmekte oldukları mücadeleyi ilimizde artan madencilik faaliyetlerini de göz önünde bulundurarak daha geniş bir zeminde ele almak, doğru yapılmayan madencilik faaliyetlerinin neden olacağı olası risklere karşı devletimizin ilgili kurumlarıyla vatandaşlarımızın, doğamızın, temiz su kaynaklarımızın korunmasını sağlayacak tedbirlerin alınması yönünde adımlar atılmasını sağlamaktır.

Bu anlamda Doğankent ilçemize bağlı Çatalağaç köyü Keltaş mevkisinde faaliyet gösteren maden ocağının neden olduğu tahribatlar ve zararlar konusunda Sayın Valimizi detaylı biçimde bilgilendirdik. Yöre halkının itirazlarıyla ilgili olarak kanıt ve belgeler ışığında yapmış olduğumuz bilgilendirmeler neticesinde Sayın Valimiz son derece ilgili ve olumlu bir yaklaşım sergileyerek; konunun takipçisi olacağını, çevre tahribatına, su kaynaklarının kirletilmesine ve özellikle vatandaşların sağlığını ve güvenliğini tehdit edecek madencilik faaliyetlerine karşı olduklarını, halka zarar verecek hiçbir çalışmanın yanında olmayacaklarını, yürütülecek faaliyetlerin yasal mevzuatlar ve yönetmelikler çerçevesinde yapılması gerektiğini belirttiler.

"Sayın Valimizin doğru bilgilendirilmediğini düşünüyoruz"

Bizler de sivil toplum kuruluşları olarak yasalara uygun madencilik faaliyetlerine karşı olmadığımızı, yeraltı zenginliklerimizin ülkemizin ekonomisine ve ilimizin istihdamına sağlayacağı katkıları önemsediğimizin altını çizdik. Ne yazık ki bu süreçte Sayın Valimizin, hem yöre halkının yaşamış olduğu sıkıntılarla ilgili hem de yakın zamanda bölgede yapmış olduğu incelemelerde doğru bilgilendirilmediği düşünüyoruz. Maden işletmesinin faaliyetine başladığı günden bu yana tüm süreci belgelerle özetleyen kapsamlı bir dosyayı Sayın Valimize teslim ettik. Kendisi de gerekli incelemeleri yapacağını, bundan sonra konuyla ilgili daha yakın bir iletişim içerisinde olunması konusunda fikir birliğine vardık. Bunun yanı sıra, temiz su kaynaklarımızın tehdit altında olduğunu, su kaynaklarının korunmasının bölge halkı ve canlı yaşamı açısından hayati önem taşıdığını vurguladık. Ayrıca Söğütağzı Gölet Projesi'nin iptal edildiğini, bu projenin yeniden gündeme alınmasını rica ettik.

"Bir sonraki adım TBMM"

Toplantı öncesinde belirlediğimiz bir yol haritamız vardı. İlk etapta Sayın Valimizi bilgilendirmek istedik. Bu aşamadan sonra tüm sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte Ankara'da TBMM'de milletvekillerimizle ve ilgili bakanlarımızla bir araya geleceğiz. Aynı bilgilendirmeleri kendilerine de yapacağız. Şehrimiz ve insanımız için gerekli sonucu alana kadar adımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Çatalağaç'ta faaliyet yürüten maden şirketi, çalışma sahasını genişleterek Doğankent, Tirebolu, Görele ve Çanakçı ilçelerimize kadar yayılan ve temiz su kaynaklarımızı tehdit eden çok sayıda yeni galeri, pasa alanı ve atık depolama havuzu yapmak üzere harekete geçmiş durumda. Şirketin yeni aldığı ruhsat alanına yapmayı planladığı atık havuzu 250 futbol sahası büyüklüğünde. Bu bölgede on binlerce ağaç kesilmesi, temiz su kaynaklarının ve doğal tabiat örtüsünün yok olması anlamına gelmektedir."