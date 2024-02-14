Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle evliliklerinin huzurevinde sürdüren yaşlı çiftler ile gazileri evlerinde ziyaret ederek çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.
İlk olarak Giresun'da 70 yıllık evliliklerini huzurevinde sürdüren Abdurahman ve Havva Aydın çiftinin Sevgililer Gününü kutlayan Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Modaoğlu yaşlı çifte çiçek verdi. Giresun Huzurevinde eşiyle beraber yaşamlarını sürdüren 90 yaşındaki Havva Aydın, yaklaşık 70 yıldır evli olduğu eşi 90 yaşındaki eşi Mehmet Aydın ile beraber uzun yıllardır huzurevinde yaşadıklarını ifade ederek birbirlerinde biran ayrı kalamadıklarını söyledi.
İyi ve kötü günde hep eşiyle birlikte
Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Modaoğlu ardından 2 çocuk sahibi 70 yaşındaki Seher Garipoğlu ve Kıbrıs gazisi eşi Mehmet Garipoğlu'nun evliliklerinde 48. yılında ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Seher Garipoğlu, "Bir birimizi severek evlendik. 2 çocuğumuz var. 48 yıllık evlilik hayatımızda hiç küsmedik, darılmadık. Nasıl ki iyi günde o bana baktıysa bugün de ben kötü gününde onun yanındayım.10 yıldır beyin kanaması nedeniyle yatağa mahkum olan eşime ilk günkü sevgi ve saygıyla bakıyorum" dedi.
Evlilikte mutlu olmanın ve uzun birlikteliğin sırrını da açıklayan Seher Garipooğlu, "Yaklaşık yarım asırdır evliyiz. Daha bir gün bir birimize küsmedik, darılmadık. Ara sıra tartışmalarımız oldu ama küslük hiç olmadı. Bunun nedeni ise sevgi, sabır ve saygıdır. Bu üçünün olmadığı yerde hiçbir beraberlik uzun sürmez. Şimdi televizyonlarda görüyoruz, para bitince aşk da bitiyor oysa biz ne yokluklarla bir birimizi sevdik ve beraber yaşadık" diye konuştu. - GİRESUN
Son Dakika › Yerel › Giresun'da Sevgililer Günü'nde yaşlı çiftlere ziyaret - Son Dakika
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