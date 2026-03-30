Baba Ahmet Torun: "Kızımın gözü hariç tüm iç organlarını bağışlamaya karar verdik"

Giresun'un Görele ilçesinde daha önce CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin sosyal medya hesabı üzerinden taciz iddiasıyla gündeme gelen ve 2 gün önce yaşanan kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki kızın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından ailesi, genç kızın gözleri hariç tüm organlarını bağışlama kararı aldı.

Baba Ahmet Torun, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden kızının yaşam mücadelesini kaybettiğini ve beyin ölümünün ardından gözleri hariç tüm iç organlarını bağışlama kararı aldıklarını söyledi. Torun yaptığı açıklamada, "Gece yarısı 03.30'da teknoloji ile tacize uğrayan bir genç. Bu genç kızın yaşadığı travmayı göz önünde bulundurursak artık herkes bunu biliyor. Bu travmaya rağmen 'Baba ve anne ne yapmam lazım' dediğinde 'Kızım ne yapman gerekiyorsa yaparsın' dedim ve şikayet dilekçesinde bulundum. Bu bir yasal süreci başlattı. Bu yasal süreçle birlikte zanlı tutuklu yargılandı ama daha sonra tutuksuz yargılamaya karar verildiği andan itibaren birileri tarafından bu beraat olarak algılandı. Bu başka türlü gösterilmeye çalışıldı. Bu hukuki süreç devam ediyor, bununla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Fakat tutuksuz yargılanma, beraat gecesinde bile kızım birileri tarafından saldırıya uğradı" dedi.

"Gururluyum, böyle bir kıza sahip olduğum için"

Son olarak fake bir hesaptan bilişim yoluyla eşi ve kendisi ile ilgili iftira kampanyası başlatıldığını ve bu kampanyayı sürdürebilmek için akla hayale gelmeyen iftiralar atıldığını kaydeden Torun, "Bunu yapan insanlar bu kızın ruh halini bir düşünsün. Kendi kızları olsa ne yaparlardı. Kızım bütün bunlara rağmen hayata tutunmaya çalıştı. Annesinin çalıştığı iş yerine gitmek için yola çıktı ve o gece trafik kazası geçirdi. 48 saat içinde kızımın cenazesini alıp eve gitmek durumunda kalacağım. Kızımın beyin ölümü gerçekleştikten sonra hayata gözlerini yumdu. Kızımın başkalarında yaşayabilmesi için organ bağışında bulunmayı düşündüm. Şu anda bu süreç devam ediyor. Gururluyum, böyle bir kıza sahip olduğum için. Gururluyum böyle bir kızı yetiştirebildiğim için. Gururluyum böyle bir aileye sahip olduğum için" diye konuştu.

"Kızımın organlarının nakil edileceği insanlar asla birilerine baş eğmesinler, boyun eğmesinler, yalakalık yapmasınlar, dik dursunlar"

Kızının organlarının nakledileceği kişilerle ilgili bilgi sahibi olmadığını kaydeden baba Ahmet Torun, "Kızımın organlarının nakil edileceği insanlar asla birilerine baş eğmesinler, boyun eğmesinler, yalakalık yapmasınlar, dik dursunlar. Sözünde duran insanlar olsunlar. Organlarının kıymetini bilsinler, mutlu güzel günlerde kullansınlar. Kızımın organlarına sahip olan insanlar asla başkaları hakkında kötü düşünmesinler, kötülük yapmayı akıllarına getirmesinler. Karşısındaki insanları sevsinler. Ellerine, dillerine ve bellerine sahip olsunlar. Bunu özellikle söylüyorum. Asla karşılarındaki insanlara kötü söz söylemesinler. Ben onu hep 'gözümün nuru' diye sevmiştim, o yüzden gözü haricinde bütün iç organlarını kullanabilirler. Hepsini bağışladık. Kızımın ne kadar özel bir insan olduğunu organ bağışında organları alanlar anlayacaktır, çok yakından hissedeceklerdir. Kızımın ne kadar özel bir varlık olduğunu her nefeslerinde hissedeceklerdir. Bundan kesinlikle şüphem yok. Alıcıların kim olduğunu bilmiyorum. Kızım kimseye kötülük düşünmezdi, kızım asla kimseye yanlış yapmadı. Kızım kimseye boyun eğmezdi, birilerinin maşası olmazdı" ifadelerini kullandı. - GİRESUN