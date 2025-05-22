Giresun-Sivas Karayolunda Kayalar Temizleniyor

Giresun- Sivas karayolu Dereli- Şebinkarahisar güzergahında yamaçta tehlike oluşturan kayalar kontrollü olarak temizleniyor.

Dereli-Şebinkarahisar karayolunun 40. kilometresi Pınarlar mevkiinde geçtiğimiz gün yola yamaçtan taş ve kayalar yuvarlandı. Yola düşen taş ve kayalar ekiplerin müdahalesiyle temizlenirken, meydana gelen heyelandan sonra yamaçtaki kayaların bir kısmı askıda kaldı. Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açsa da yamaçta bulunan kayalar tehlike saçmaya devam etmesi nedeniyle, bölgede risk tespit edilen taş ve kayalar temizlenmesi için endüstriyel dağcıları bölgeye sevk etti. Yamaçta askıda bulunan ve karayolu güvenliğini tehdit eden yamaçlardaki kayalar, endüstriyel dağcılar tarafından temizlenmeye başladı. Endüstriyel dağcılar, karayolunda gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra halatlarla tırmandıkları yamaçlardan karayoluna düşme riski olan kayaları levye, kriko ve bazen de patlatma yönetimiyle kontrollü şekilde düşürüyor. - GİRESUN