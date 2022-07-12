Girlevik Şelalesi bayramda da vatandaşların uğrak yeri oldu - Son Dakika
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Girlevik Şelalesi bayramda da vatandaşların uğrak yeri oldu

12.07.2022 08:00

Bayram tatilin fırsat bilen vatandaşlar Girlevik Şelalesine akın ediyor Dünyanın en görkemli şelalelerinden biri olan Erzincan'ın Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi, Kurban Bayramında da yerli turistler ile yurtdışından gelen gurbetçilerin durak noktası oldu.

Bayram tatilin fırsat bilen vatandaşlar Girlevik Şelalesine akın ediyor

ERZİNCAN - Dünyanın en görkemli şelalelerinden biri olan Erzincan'ın Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi, Kurban Bayramında da yerli turistler ile yurtdışından gelen gurbetçilerin durak noktası oldu.

Erzincan'da termometrelerin 32 dereceyi gösterdiği bayramda, Girlevik Şelalesi serinlemek için gelen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Şelale yurt dışından gelen gurbetçilerle birlikte Erzincan nüfusuna yakın vatandaşı bayram tatilinde ağırladı.

Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi, doğal güzelliği ve serin havasıyla, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyünde yer alan 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor. Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, 40 metreden akan buz gibi suyu ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesine akın ediyor.

Kışın suyunun büyük bölümünün donması ile oluşan sarkıtlar dolayısıyla etkileyici bir manzaraya bürünen şelale, ziyaretçilerine yazın da farklı güzellik sunuyor. Muhteşem doğanın öz çekim yaparak tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, görsel güzellikler arasında yürüyüş ve piknik yaparak zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyor.

Girlevik Şelalesine gelen vatandaşlar, "Şelale tamamen doğal, çok güzel ortam sunuyor. Erzincan'a geldiğimizde burası mutlaka uğramadan gitmediğimiz, vazgeçilmez yerlerimizden biri. Doğallığını koruması ve serinliği nedeniyle ailece piknik yaptığımız yer. Herkesi Girlevik Şelalesine davet ediyoruz" dedi.

Girlevik Şelalesi, Erzincan'ın çevresindeki illerin yanı sıra İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve yurt dışından gelen çok sayıda turistin akınına uğruyor.

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Kaynak: İHA

Çağlayan, Erzincan, Kurban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Girlevik Şelalesi bayramda da vatandaşların uğrak yeri oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Girlevik Şelalesi bayramda da vatandaşların uğrak yeri oldu - Son Dakika
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