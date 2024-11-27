Girlevik Şelalesi Kışın Güzelliğiyle Büyülüyor - Son Dakika
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Girlevik Şelalesi Kışın Güzelliğiyle Büyülüyor

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Erzincan'daki Girlevik Şelalesi, karla kaplanarak kartpostallık manzaralar sunuyor.

27.11.2024 08:31
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Beyaz gelinliğini giyen Girlevik Şelalesi kışın da güzelliğiyle cezbediyor

ERZİNCAN - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilen Girlevik Şelalesi'nde, kar yağışının ardından kartpostallık manzaralar oluştu.

Erzincan'da doğal güzelliğiyle öne çıkan ve son günlerde etkili kar yağışıyla beyaza bürünen Girlevik Şelalesi, ziyaretçilerini cezbediyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Kalecik köyünde 9 kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan ve 40 metreden dökülen sularıyla ilgi gören şelale, doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına her mevsim ayrı güzellik sunuyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilen şelale, son günlerde yaşanan yoğun kar yağışıyla beyaz gelinliğini giydi.

Kısmen donması nedeniyle buz sarkıtlarının da oluştuğu şelalenin beyaz örtüyle bütünleşmesiyle kartpostallık manzaralar oluştu.

Şelaleyi ziyaret edenlerden vatandaşlar, yoğun kar yağışının ardından gelinliğini giyen şelalenin herkesi adeta mest ettiğini söyledi.

Girlevik Şelalesi Kışın Güzelliğiyle Büyülüyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Girlevik Şelalesi Kışın Güzelliğiyle Büyülüyor - Son Dakika

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