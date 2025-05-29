Giyim Yardımları Geri Alınıyor - Son Dakika
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Yerel

Giyim Yardımları Geri Alınıyor

29.05.2025 00:17
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Sayıştay'ın kararına göre, kamu çalışanlarından giyim yardımları faiziyle geri alınacak.

(ESKİŞEHİR) - Sayıştay'ın kamu çalışanlarına fiili olarak yapılan giyim yardımı ödemesinin haksız ve yanlış olduğuna yönelik verdiği karar hakkında açıklama yapan TARIM ORKAM SEN Eskişehir Temsilcisi Gizem Tanrıkul Tunca, bu kararla giyim yardımlarının her bir kamu çalışanından faiziyle geri alınacağını söyledi.

KESK'e bağlı Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM), Tarım Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (TARIM ORKAM SEN) ve Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) tarafından Eskişehir DSİ 3. Bölge Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapıldı.

Kamu çalışanlarına verilen giyim yardımı hakkında açıklama yapan TARIM ORKAM SEN Eskişehir Temsilcisi Gizem Tanrıkul Tunca, Sayıştay'ın son kararında DSİ başta olmak üzere pek çok kurumda fiili olarak yapılan giyim yardımı ödemesinin haksız ve yanlış olduğu sonucuna vardığını hatırlattı. Tunca, bu kararla birlikte giyim yardımlarının her bir kamu çalışanından faiziyle geri alınacağını söyleyerek, "Giyim yardımı ödemelerinin TİS hükmünde imzası bulunan yandaş sendikalar ile Memur Sen yöneticilerinden ve kurum yöneticilerinden tahsili gerekmektedir. Konunun muhatabı kamu emekçileri değil, satış sözleşmelerinin altına imza atanlardır" diye konuştu.

"Faiziyle kamu çalışanlarından temin edilecek"

TARIM ORKAM SEN Eskişehir Temsilcisi Gizem Tanrıkul Tunca, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayıştay son kararında DSİ başta olmak üzere pek çok kurumda fiili olarak yapılan giyim yardımı ödemesinin haksız ve yanlış olduğu sonucuna varmıştır. TİS'te yer aldığı şekliyle Koruyucu Giyim Yardımının nakdi değil, ayni olarak yapılması ve TİS hükümlerine uygun olarak ve yalnızca Teknik Hizmetler Sınıfına yapılması gerektiğine karar vermiştir. Kararla birlikte bu paraların her bir memurdan faiziyle birlikte alınması yolu açılmakta ancak 60 gün içinde rücu edilemeyen alacakların tahsili gerçekleşmemektedir. Ayrıca kendi kusurlarından kaynaklanmayan bu ödemelerin kamu emekçilerinden tahsiline yerleşik içtihatlar ve mevzuat izin vermemektedir. KESK ve bağlı işkolları olarak bu hukuksuz rücuya yönelik her türlü girişimin karşısında olacağız ve çalışanların haklarını bugüne kadar olduğu gibi savunmaya devam edeceğiz.

"Giyim yardımı keyfi olarak verilmiyor"

Bu adımla birlikte Uluslararası Anlaşmalar ve İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı nedeniyle TİS'de yer verilen Koruyucu Giyim Yardımını Memur Sen'in TİS'te kazanılmış hak gibi gösterdiği yetmezmiş gibi koruyucu giyim yardımının iktidar ve kurum yöneticileri ile birlikte keyfi olarak verilmesinin bedeli kamu emekçilerine yüklenmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle giyim yardımı ödemelerinin TİS hükmünde imzası bulunan yandaş sendikalar ile Memur Sen yöneticilerinden ve kurum yöneticilerinden tahsili gerekmektedir. Konunun muhatabı kamu emekçileri değil, satış sözleşmelerinin altına imza atanlardır.

"Kazanılmış giyim yardımı ödemelerini engellemeyin"

Önümüzde bir TİS süreci bulunmaktadır. İktidara ve Yandaş Sendikalara düşen fiili olarak uygulanan ve yıllardır kazanılmış hak halini alan 'Giyim Yardımının' tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde ve günümüz ekonomik şartlarını karşılayacak şekilde TİS'de yer almasını sağlamak zorundadır. Ayrıca yine Yandaş ve Sarı Sendikaların üye kaybetmemek ve rant için mevcut TİS'de yer alan 'Koruyucu Giyim Yardımını' hak eden Teknik Hizmetler Sınıfında olan personele ödenmesini engellemekten bir an önce vazgeçmesini, kurum yönetimlerinin kazanılmış koruyucu giyim yardımı haklarını geciktirmeden ödemelerini talep ediyoruz.

"TİS görüşmeleri etkisiz sendikaya emanet edilmemeli"

Tam da bu nedenle tüm kamu emekçilerini mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz. Çünkü Ağustosa ayında başlayacak ve 2026-2027 yıllarını kapsayacak Toplu Sözleşme görüşmelerinin etkisiz sendikalara emanet edilemeyecek kadar önemlidir. Son imzalanan Toplu İş Sözleşmesinin; Koruyucu Giyim Yardımı, Sendika Aidatlarının toplu sözleşme ikramiyesine eklenmesi ve %2 iş barajını aşan ve aşamayan şeklinde TİS Maddeleri ya iptal edilmiştir ya da uygulanamaz hale gelmiştir. Dolayısı ile sarı sendikaları biz emekçilerin hakkını savunmak şöyle dursun altına imza attıkları TİS'nin Anayasa'ya, yasalara ve kanunlara uygun olup olmadığının ayırdına varacak kabiliyette bile değillerdir."

Kaynak: ANKA

Sayıştay, Politika, Ekonomi, Hukuk, Yerel, Tarım, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Giyim Yardımları Geri Alınıyor - Son Dakika

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