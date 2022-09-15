Gizemli mesaj 99 yıl sonra okunacak! İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Sidneylilere yazdığı mektup 2085 yılında açılacak - Son Dakika
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Gizemli mesaj 99 yıl sonra okunacak! İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Sidneylilere yazdığı mektup 2085 yılında açılacak

15.09.2022 11:12

2. Elizabeth'in 1986 yılında Sidney halkına yazdığı ve 2085'te açılmasını istediği bir mektubun varlığı ortaya çıktı. İçinde ne olduğu merak konusu olan mektup o yıla kadar Kraliçe Victoria Binası'nda muhafaza altına alındı.

İngiltere monarşisindeki 70 yıllık saltanatıyla tahtta en uzun süre kalan hükümdar unvanına sahip olan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth geçtiğimiz perşembe günü hayatını kaybetmişti. 2. Elizabeth'in 1986 yılında Sidney halkına yazdığı ve 2085 yılında açılmasını istediği mektubun olduğu öğrenildi.

KORUMAYA ALINDI

Mektup, o zamandan beri, Sidney'de 19. yüzyıldan kalma bir mimari miras alanı olan Kraliçe Victoria Binası'nda korumaya alındı.

2085'TE AÇILACAK

Mektubun içeriği bilinmezken, 2. Elizabeth mektubu Sidney belediye başkanına gönderdiği ve Avustralya, "Sidney'in Doğru ve Saygıdeğer Lord Belediye Başkanına" hitabıyla başlayan mektupla ilgili olarak 2. Elizabeth'in Sidney Belediye Başkanı'na "2085 yılında sizin tarafınızdan seçilecek uygun bir günde, lütfen bu zarfı açıp Sidney halkına mesajımı iletir misiniz?" dediği ifade belirtildi.

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Kaynak: İHA

England, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gizemli mesaj 99 yıl sonra okunacak! İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Sidneylilere yazdığı mektup 2085 yılında açılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gizemli mesaj 99 yıl sonra okunacak! İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Sidneylilere yazdığı mektup 2085 yılında açılacak - Son Dakika
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