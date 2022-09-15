Gizemli mesaj 99 yıl sonra okunacak! İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Sidneylilere yazdığı mektup 2085 yılında açılacak

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İngiltere monarşisindeki 70 yıllık saltanatıyla tahtta en uzun süre kalan hükümdar unvanına sahip olan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth geçtiğimiz perşembe günü hayatını kaybetmişti. 2. Elizabeth'in 1986 yılında Sidney halkına yazdığı ve 2085 yılında açılmasını istediği mektubun olduğu öğrenildi.

KORUMAYA ALINDI

Mektup, o zamandan beri, Sidney'de 19. yüzyıldan kalma bir mimari miras alanı olan Kraliçe Victoria Binası'nda korumaya alındı.

2085'TE AÇILACAK

Mektubun içeriği bilinmezken, 2. Elizabeth mektubu Sidney belediye başkanına gönderdiği ve Avustralya, "Sidney'in Doğru ve Saygıdeğer Lord Belediye Başkanına" hitabıyla başlayan mektupla ilgili olarak 2. Elizabeth'in Sidney Belediye Başkanı'na "2085 yılında sizin tarafınızdan seçilecek uygun bir günde, lütfen bu zarfı açıp Sidney halkına mesajımı iletir misiniz?" dediği ifade belirtildi.