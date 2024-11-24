GKV'de Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

GKV'de Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

GKV\'de Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

3. sınıf öğrencilerinin hazırladığı etkinlikler, öğretmenler gününde büyük beğeni topladı.

24.11.2024 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 3. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan programa, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleşti.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının bütün kademelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü coşkuyla kutlanırken Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu öğrencilerin büyük emeklerle hazırladığı sahne gösterileri ayakta alkışlandı. GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel öğrencileri kutlayarak "Biz, sizlerden 21. yüzyılın Türkiye'sinde, hayalleri olan, merak eden, sorgulayan, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmenizi istiyoruz" dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 3. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan programa, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleşti. GKV Özel Okulları konferans salonunda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

GKV Özel İlkokulu Müdürü Ali Dirgen'in yaptığı konuşmasında öğretmenlik mesleğinin kutsiyetini anlatırken, "Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk gerçek savaşın cehaletle olduğunu bildiği için 1924 yılında Ankara'da Muallimler Kongresi'ni topladığında 'Hakiki başarı sizinle olacak ve cehaleti yendiğiniz zaman biz Cumhuriyetin temellerini atmış olacağız' demiştir. Biz, sizlerden 21. yüzyılın Türkiye'sinde, hayalleri olan, merak eden, sorgulayan, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmenizi istiyoruz. Ülkemizi çağın ötesine taşıyacak, geleceğimizi şekillendirecek fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür, çağdaş, Atatürkçü nesiller yetiştirmek için bu yolda hep birlikte omuz omuza yürüyeceğiz. 61 yıllık köklü geçmişimizden aldığımız güçle öğrencilerimizi evrensel değerlerle donatacak, eğitim meşalemizi sizlerle birlikte sonsuza dek gururla taşıyacağız. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarına verdiğiniz bütün destek ve emekler için hepinize sonsuz saygılar sunuyorum. 'İyi ki öğretmen olmuşum' diyen tüm meslektaşlarımın öğretmenler gününü kutluyor, yüreklerindeki öğretmenlik sevdasının hiç bitmemesini diliyorum. Ne mutlu öğretmenim diyenlere ne mutlu öğretmenin değerini bilenlere" ifadelerini kullandı.

Öğretmen oratoryosu duygulandırdı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencilerinin ve öğretmenlerinin sahnelediği Öğretmenler Günü Oratoryosu, şiirleri, İngilizce şarkı, şiir ve özlü sözler, Zeybek gösterisi, 24 Kasım Öğretmenler Günü korosu tarafından seslendirilen öğretmen konulu parçaların ardından öğretmen marşıyla tören son buldu. Etkinlikleri gerçekleştiren öğrencileri kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel kutlamaların hafta boyunca çeşitli organizasyonlarla devam edeceğini ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Öğretmenler Günü, Öğretmenler Günü, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, gaziantep, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel GKV'de Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:38 Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi
12:11 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede
11:26 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor
10:46 Konya’yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli Konya'yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli
10:28 Çin’in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:41 Türkiye’nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı Türkiye'nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı
09:40 ’Manisa’ya Çin sokağı’ iddiası: Belediye başkanından açıklama 'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama
09:35 Fenerbahçe’ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti Fenerbahçe'ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti
09:33 Kış gelince fiyatı tavan yaptı Kış gelince fiyatı tavan yaptı
09:31 Emekli öğretmenden örnek davranış Emekli öğretmenden örnek davranış
09:20 Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 13:57:14. #1.12#
SON DAKİKA: GKV'de Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.