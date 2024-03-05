GMKA, Güney Marmara Bölgesi için dört farklı teknik destek programı ilan etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

GMKA, Güney Marmara Bölgesi için dört farklı teknik destek programı ilan etti

GMKA, Güney Marmara Bölgesi için dört farklı teknik destek programı ilan etti

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), bölgenin ve bölgede yer alan kurum kuruluş ve işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda dört farklı teknik destek programı ilan etti. Programlar arasında turizm sektörüne destek, sanayinin gelişimi, yönetim danışmanlığı ve beşeri ve sosyal gelişim yer alıyor. Programlar ile bölgedeki yerel aktörlere eğitim, danışmanlık, uzman personel görevlendirme gibi destekler sağlanacak ve bölgenin kalkınmasına katkı sunulacak.

05.03.2024 15:19  Güncelleme: 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), bölgenin ve bölgede yer alan kurum kuruluş ve işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda dört farklı teknik destek programı ilan etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonluğunda faaliyetlerini yürüten GMKA, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla 2024 yılında Teknik Destek Programları ile destek sağlayacak.

Yenilikçi Turizm Teknik Destek Programı

Program ile TR22 Bölgesi'ndeki ( Balıkesir, Çanakkale) turizm sektöründe yer alan yerel aktörlere eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma konularında destek sağlanması hedefleniyor. Öncelik 1 başlığı ile turizm sektöründe faaliyet gösteren paydaşların kurumsal ve insan kaynakları kapasitelerinin artırılması. Öncelik 2 başlığı ile alternatif turizm türlerine yönelik destinasyonlar oluşturulması ve yaygınlaştırılması. Öncelik 3 başlığında ise bölgenin yerel değerlerinin turizme entegrasyonunun kolaylaştırılması.

Program ile TR22 Bölgesi'nde (Balıkesir, Çanakkale) sanayinin planlı gelişmesini sağlamak amacıyla ortak altyapıya sahip ve çevresel sürdürülebilirliği önceliklendiren yeni yatırım alanları oluşturulması ve mevcut yatırım alanlarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Buna göre öncelikler arasında, yeni yatırım alanlarının belirlenmesi ve mevcut alanlarının geliştirilmesi ile bölgenin lojistik fırsatları ve potansiyelinin ortaya çıkarılması yer aldı.

Yönetim Danışmanlığı teknik destek programı

Program ile Güney Marmara Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmelerin üretim, planlama, lojistik ve idari süreçlerinde verimliliğin artırılması ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi hedefleniyor. İmalat sanayi ve turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde etkin insan kaynakları yönetim sisteminin oluşturulması ile İmalat sanayi ve turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde verimliliğin artırılması amacıyla iş süreçlerinin etkin bir şekilde geliştirilmesi ve yönetilmesi öne çıkan başlıklar oldu.

Beşeri ve Sosyal gelişim teknik destek programı

Program ile Güney Marmara Bölgesindeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden hususlarda kapasitelerinin geliştirilerek bölgede beşeri ve sosyal gelişime katkı sunulması amaçlanıyor. Bununla birlikte Kalkınma Ajansları 2024 yılı Kadın Girişimciliği/ Kadın İstihdamı Teması kapsamında kadınlara yeni beceriler kazandırılması, bilgi-becerilerinin artırılması ve girişimlerini kurmaları için profesyonel destek sağlanması ile kadın istihdamının artırılması hedefleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Marmara Bölgesi, Marmara, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel GMKA, Güney Marmara Bölgesi için dört farklı teknik destek programı ilan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:02 CHP lideri Özel’in “Bedelli askerlik“ çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum CHP lideri Özel'in "Bedelli askerlik" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
15:20 Kayseri ve Bursa’da seçim anketi AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor Kayseri ve Bursa'da seçim anketi! AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor
14:59 Lüks araç ile 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki sürücüyü annesi Mısır’a kaçırdı Lüks araç ile 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki sürücüyü annesi Mısır'a kaçırdı
14:56 İzmir’de askeri helikopter zorunlu iniş yaptı: 1 yaralı İzmir'de askeri helikopter zorunlu iniş yaptı: 1 yaralı
12:49 İsrail saldırıları sonucu açlıkla mücadele eden 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi İsrail saldırıları sonucu açlıkla mücadele eden 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
16:02 Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı İşte mesleği Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı! İşte mesleği
15:57 MOSSAD’a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı MOSSAD'a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı
15:34 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar
15:19 Eniştesinin içinde 2 milyon olan kasasını çalıp ortadan kayboldu Eniştesinin içinde 2 milyon olan kasasını çalıp ortadan kayboldu
15:08 Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu? Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi
14:56 Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Batuhan çıkışı: Annesinin tweet’i namusumuza dokunuyordu Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Batuhan çıkışı: Annesinin tweet'i namusumuza dokunuyordu
14:08 Bebeğini evin penceresinden aşağı atan anne ve sevgilisi gözaltına alındı Bebeğini evin penceresinden aşağı atan anne ve sevgilisi gözaltına alındı
13:59 Sultanbeyli’de otobüs şoförü ile kadın yolcu arasında kavga çıktı Sultanbeyli'de otobüs şoförü ile kadın yolcu arasında kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 16:46:25. #1.12#
SON DAKİKA: GMKA, Güney Marmara Bölgesi için dört farklı teknik destek programı ilan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement