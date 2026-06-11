Gökhan Karaköse Yargıtay Üyesi Seçildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Yargıtay Üyeliğine Seçme Kararına göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse seçildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı'nın, Genel Kurul Kararı ile Yargıtay Üyeliğine Seçme Kararına göre, Yargıtay Birinci Başkanlığının 4 Yargıtay Üyeliği kadrosunun boşaldığını bildiren 22.05.2026 tarihli ve 21167910/4902 sayılı yazısı gereğince, 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 29'uncu ve geçici 15'inci maddeleri uyarınca boş bulunan üyelik kadrosuna seçim yapılması hususu görüşülerek, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'nin, Yargıtay Üyeliğine seçilmesine karar verildi. - ANKARA