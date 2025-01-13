Gökler Beldesi Öğrencisi İlkay Özdemir, İstiklal Marşı Yarışmasında İl Birincisi Oldu - Son Dakika
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Gökler Beldesi Öğrencisi İlkay Özdemir, İstiklal Marşı Yarışmasında İl Birincisi Oldu

Gökler Beldesi Öğrencisi İlkay Özdemir, İstiklal Marşı Yarışmasında İl Birincisi Oldu

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gökler Beldesi Hürriyet Adalet Çoban Ortaokulu öğrencisi İlkay Özdemir, İstiklal Marşı en güzel okuma yarışmasında il birincisi oldu ve Türkiye genelindeki yarışmaya katılmaya hak kazandı. Gökler Belediye Başkanı Kerim Şahin, başarısını kutlayarak ödüllendirdi.

13.01.2025 11:37  Güncelleme: 11:38
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Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gökler Beldesi Hürriyet Adalet Çoban Ortaokulu öğrencisi İlkay Özdemir, İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışmasında önce ilçe, ardından Kütahya birincisi olarak, Türkiye genelinde yapılacak olan yarışmaya katılmaya hak kazandı.

İl birinciliği sonrası Gökler Belediye Başkanı Kerim Şahin'i makamında ziyaret eden İlkay Özdemir, başarısıyla büyük takdir topladı. Başkan Şahin, ziyarette İlkay Özdemir'i ödüllendirerek, "Beldemiz Hürriyet Adalet Çoban Ortaokulu öğrencilerinden sevgili İlkay Özdemir, İstiklal Marşı'mızın eşsiz anlamını yürekten hissederek en güzel şekilde okuma başarısı göstermiş ve il birincisi olmuştur. Kendisini, ailesini ve öğretmenlerini gönülden tebrik ediyorum. Türkiye genelinde yapılacak yarışmada da başarılarının devamını diliyorum. İlkay'ın bu başarısı, beldemiz için büyük bir gurur kaynağıdır" dedi.

İlkay Özdemir, Türkiye'nin farklı illerinden 81 birincinin yer alacağı yarışmada Gökler Beldesi'ni ve Kütahya'yı temsil edecek. Başkan Şahin, öğrencinin gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına inandığını belirterek, "Bu gururu bizlere yaşattığı için İlkay'a minnettarız" dedi.

İlkay Özdemir, hem ailesi hem de öğretmenleriyle birlikte bu süreçte kendisine verilen destek için teşekkür ederek, yarışmaya en iyi şekilde hazırlanacağını ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gökler Beldesi Öğrencisi İlkay Özdemir, İstiklal Marşı Yarışmasında İl Birincisi Oldu - Son Dakika

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