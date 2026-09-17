Göktaş, kadın girişimci oranının 2025\'te yüzde 18,2\'ye çıktığını açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2002'de 13,1 olan kadın girişimci oranımız, 2025 yılında yüzde 18,2'ye yükseldi. Girişimci kadın sayımız ise 1 milyon 230 bine ulaştı. Hedefimiz; kadınların geleceğin sektörlerinde daha fazla söz sahibi olduğu, yenilikçi iş modellerine öncülük ettiği kapsayıcı bir ekosistem oluşturmaktır" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Halkbank iş birliğinde yürütülen "Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim" programı İstanbul'da düzenlendi. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda bir konuşma yapan Bakan Göktaş, "Bu yeni dönemde kadınların, girişimcilik gücünü harekete geçirmek, sürdürülebilir büyümenin önünü açıyor. Çünkü kadınların emeği ve fikirleri girişime dönüştüğünde, toplum refahı artıyor. Üretim artıyor, istihdam güçleniyor. Yerel kalkınma hızlanıyor ve toplumsal refah yükseliyor. Bugün kadın girişimciliği, dünyanın pek çok ülkesinde yenilikçiliğe, ihracata ve ekonomik büyümeye yön veren bir güce dönüşüyor" dedi.

"2002'de 13,1 olan kadın girişimci oranımız, 2025 yılında yüzde 18,2'ye yükseldi"

Türkiye'de kadınların girişimcilikte daha fazla söz sahibi olduğu ülkeler arasında bulunduğunu belirten Bakan Göktaş, "Türkiye de, kadınların girişimcilikte giderek daha fazla söz sahibi olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Nitekim 2002'de yüzde 13,1 olan kadın girişimci oranımız, 2025 yılında yüzde 18,2'ye yükseldi. Girişimci kadın sayımız ise 1 milyon 230 bine ulaştı. Bu tablo, kadınların bilgi, emek ve yeteneklerini ekonomik değere dönüştürmedeki başarısını ortaya koyuyor. Kadınların kurdukları işletmeler, ülkemizin üretim kapasitesini artırıyor; ihracatını ve marka değerini güçlendiriyor. Biz de, bu başarıyı daha ileri taşımak için kadın girişimciliği ekosistemini ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırıyoruz. Finansmandan eğitime, mentorluktan pazara erişime kadar ihtiyaç duyulan desteği bir arada sunuyoruz. Hedefimiz; kadınların geleceğin sektörlerinde daha fazla söz sahibi olduğu, yenilikçi iş modellerine öncülük ettiği kapsayıcı bir ekosistem oluşturmaktır" dedi.

"Tüm bu kazanımları, kadınların ülkemizin dört bir yanında ekonomik hayata yön vereceği bir geleceğin başlangıcı olarak görüyoruz"

"Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim" programının hedeflerine değinen Bakan Göktaş, program kapsamında kadın girişimcilere eğitim verildiğini ifade etti. Bu programla, kadın girişimcilere markalaşma, dijitalleşme, e-ticaret, iletişim ve ekip yönetimi alanlarında eğitim verdiklerini belirten Bakan Göktaş, "Finansal, hukuki süreçler, şirket kurma ve finansmana erişim konularında uzman eğitmenlerle buluşturuyoruz. Rol modellerin ve deneyimli girişimcilerin birikimlerinden yararlanmalarına imkan sunuyoruz. Katılımcılarımızdan aldığımız güzel geri dönüşler, bu yolculuğun ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdi. Nitekim katılımcılarımızın yüzde 69'u, eğitimlerin ardından girişimcilik konusunda kendisini daha yeterli hissettiğini belirtti. Yüzde 53'ü ise iş planlarını hazırladıklarını veya yeni iş birlikleri geliştirdiğini ifade etti. Kadınların yüzde 80'i finansmana erişim konusunda bilgi düzeyinin arttığını vurgularken, yüzde 56'sı ise finansmana erişimin kolaylaştığını ifade etti. Tüm bu kazanımları, kadınların ülkemizin dört bir yanında ekonomik hayata yön vereceği bir geleceğin başlangıcı olarak görüyoruz. Hedefimiz, ortaya çıkan bu potansiyeli yeni işletmelere, güçlü ortaklıklara ve istihdam fırsatlarına dönüştürmek. Bu hedef doğrultusunda, eğitimlerimizi 'Girişimcilik Eğitim Tırımızla' ülkemizin farklı bölgelerinde girişimci kadınlarla buluşturuyoruz. Karadeniz'den Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya, oradan da İç Anadolu'ya, uzanan güzergahımızda uzmanlığı sahaya taşıyor, kadınların sorularına yerinde cevap veriyoruz. Böylece, yaşadıkları yer neresi olursa olsun kadınların girişimcilik yolunda fırsatlara ulaşabildiği bir iklim oluşturuyoruz. İnanıyoruz ki, bir kadının hayaline ulaşması yalnızca kendi hayatını değiştirmez. Çocukların umutlarını büyütür, ailelerin refahını artırır ve toplumun geleceğini güçlendirir" diye konuştu.

"Bugüne kadar bin 367 kadın kooperatifine destek sunarak yaklaşık 247 bin kişiye ulaştık"

E-ticarete adım atıp işini dijitalleştirmek isteyen 13 bini aşkın kadına eğitim verdiklerini belirten Bakan Göktaş, "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi ile kadın-erkek fırsat eşitliğini, özel sektördeki kurum kültürünün ayrılmaz parçası haline getiriyoruz. Diğer yandan, temiz teknolojiden dijitalleşmeye, enerji sektöründen e-ticarete uzanan geniş bir yelpazede iş fikirlerini destekliyoruz. Bunun yanı sıra kadın kooperatiflerini, üretimden pazarlamaya kadar her aşamada destekleyerek daha güçlü ve sürdürülebilir yapılara dönüşmelerine katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar bin 367 kadın kooperatifine destek sunarak yaklaşık 247 bin kişiye ulaştık. 'Finansal Okuryazarlık Eğitimleri' ile 1.3 milyondan fazla kişiye eğitim hizmeti sunduk. 'Hobin İşin Olsun Projesi' ile kadınlara hobilerini e-ticaret aracılığıyla kazanca dönüştürme imkanı sağladık. Ayrıca, 'kadingirisimci.gov.tr' platformumuzla kadın girişimcilerimize yönelik destek ve teşvikleri tek çatı altında bir araya getirdik. Hepsiburada ile iş birliğiyle, e-ticarete adım atmak, işini dijitalde büyütmek isteyen 13 bini aşkın kadına eğitim verdik. Bugün geldiğimiz noktada, kadını gözeten güçlü bir girişimcilik ekosistemi oluşturduk. Aile ve Nüfus 10 yılı vizyonumuzla kadın girişimcilerin yeni sektörlerde öncü olması ve geleceğin iş modellerine yön vermesi için desteklerimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.