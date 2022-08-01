Gökyüzünün çelik kanatları Bayburt semalarında - Son Dakika
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Gökyüzünün çelik kanatları Bayburt semalarında

01.08.2022 08:17
Gökyüzünün çelik kanatları Bayburt semalarında

Gökyüzünün çelik kanatları Bayburt semalarında SOLOTÜRK Bayburt'ta nefesleri kesti.

Gökyüzünün çelik kanatları Bayburt semalarında

BAYBURT - SOLOTÜRK Bayburt'ta nefesleri kesti.

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Bayburt'ta gerçekleştirdiği gösteri uçuşuyla nefesleri kesti. Bu yıl Bayburt Belediyesi ve Bayburt Valiliği tarafından organize edilen Dede Korkut 26. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenlerine davetli olan ve 18-24 Temmuz tarihlerinde yurt dışı görevi nedeniyle Bayburt gösteri uçuşunu erteleyen SOLOTÜRK, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in talimatıyla bugün Bayburt üzerinden uçuşunu gerçekleştirdi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve vatandaşların Saray Bahçesi Kent Meydanından takip ettiği gösteride, uçak pilotu Hv. Plt. Bnb. Murat Bakıcı tarafından yapılan akrobasi hareketleri, yoğun ilgi gördü.

İzleyenlerin alkışlarla destek verdiği ve cep telefonlarına kaydettiği SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaklaşık 30 dakika sürdü.

Yaptıkları akrobasi hareketleriyle Bayburt semalarını renklendiren SOLOTÜRK ekibi, gösterinin ardından Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret etti.

Uçuş Emniyet Subayı Hv. Plt. Bnb. Emre Mert, Halkla İlişkiler Subayı Üstğm. Alper Şen ve Sosyal Medya Uzmanı Emrah Aslantepe'yi makamında ağırlayan Başkan Hükmü Pekmezci, nefesleri kesen gösteri için teşekkür ederek SOLOTÜRK ekibine plaket verdi.

SOLOTÜRK ekibi de misafirperverliğinden ve Bayburt halkının gösterdiği yoğun ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Pekmezci ve Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli'ye imzalı SOLOTÜRK fotoğrafı takdim ettiler.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gökyüzünün çelik kanatları Bayburt semalarında - Son Dakika

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