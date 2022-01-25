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Gölbaşı Belediyesi, kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama yapıyor - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi, kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama yapıyor

25.01.2022 15:37
Gölbaşı Belediyesi, kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama yapıyor

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi, etkili olan kar yağışından dolayı yaya ve araç trafiği akışının rahat bir şekilde sağlanması için kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi, etkili olan kar yağışından dolayı yaya ve araç trafiği akışının rahat bir şekilde sağlanması için kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Gölbaşı Belediyesi kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaya ve araç trafiği akışının güvenli bir şekilde sağlanması için kar küreme, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışması yapıyor.

İlçe merkezindeki ana arterlerde yürütülen çalışmalarda kaldırımlar temizlenerek buzlanmaya karşı tuzlanıyor. Kar yağışının başladığı andan itibaren yol açma ve temizleme çalışmalarına başlayan Belediye ekipleri yollarda biriken karları temizleyerek trafik akışının güvenli bir şekilde yapılmasını sağlıyor. - ADIYAMAN

Gölbaşı Belediyesi, kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama yapıyor
Gölbaşı Belediyesi, kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama yapıyor

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Gölbaşı Belediyesi, Adıyaman, Tragger, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gölbaşı Belediyesi, kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gölbaşı Belediyesi, kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama yapıyor - Son Dakika
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