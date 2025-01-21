Gölbaşı Belediyesi\'nden Ortak Akıl Toplantıları

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Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi mahalle muhtarı ve kent konseyi üyelerinin katılımıyla ortak akıl toplantıları düzenliyor.

Gölbaşı ilçesinin daha yaşanılır bir hale gelmesini hedefleyen Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunuyor.

Ortak akıl toplantılarının önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Yıldırım, "Muhtarlarımız ve kent konseyi üyelerimizle bir araya geldik. Düzenlediğimiz toplantıda mahallelerimizin ihtiyaçlarını masaya yatırdık. Her mahallemiz için planladığımız projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Sorunları birlikte çözüyor, geleceği birlikte inşa ediyoruz. Katkıları ve çözüm önerileri için her birine teşekkür ediyorum. Birlikte çalışarak mahallelerimizi daha iyi bir geleceğe taşıyacağız. Toplantı sonrasında geçmiş dönem muhtarlık yapan mahalle muhtarlarımıza teşekkür plaketlerimizi sunduk" diye konuştu. - ADIYAMAN