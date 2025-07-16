Gölbaşı\'nda 15 Temmuz anma programı düzenlendi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Gölbaşı içesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Törende konuşan Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andıklarını belirterek, "Aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u asla unutmayacak, unutturmamak için de var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

Program, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "15 Temmuz Belgeseli", "Yiğitler Destanı" ve "Vakit Gelir" klibi gösterimiyle sürdü. Ardından İlçe Müftüsü Süleyman Melikoğlu tarafından şehitler için hatim duası yapıldı. Program sela okunmasıyla sona erdi.

Törene Kaymakam Kadir Algın'ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Yaman, AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Yalçınkaya, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ADIYAMAN