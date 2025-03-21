Gölbaşı'nda Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kutlandı - Son Dakika
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Gölbaşı'nda Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kutlandı

Gölbaşı\'nda Çanakkale Zaferi\'nin 110\'uncu yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kutlandı

Ankara Gölbaşı'nda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı, şehitler rahmetle anıldı.

21.03.2025 16:33  Güncelleme: 16:42
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Ankara Gölbaşı'nda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı, şehitler rahmetle anıldı. Düzenlenen etkinlikte Çanakkale ruhu bir kez daha yaşatıldı.

Gölbaşı Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünü kutlamak ve anmak için Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde program gerçekleştirdi. Programa Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, il ve ilçe protokolü, meclis üyeleri, muhtarlar, STK ve siyasi parti temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, Ekrem Tamer'in Çanakkale anlatıları ve M. Kemal Şimşek'in türküleriyle nostaljik anlar yaşandı.

"Bir millet, 'Çanakkale geçilmez!' diyerek haykırdı"

Konuşmasında, Çanakkale ruhunun günümüzde de yaşatılıp gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurgulayan Odabaşı, "Çanakkale, sadece bir savaşın adı değildir. Çanakkale, bir milletin var olma mücadelesidir. Çanakkale, vatanı için gözünü bile kırpmadan ölüme yürüyen Mehmetçiklerin, 15 yaşındaki körpecik evlatların, anaların, babaların, nice isimsiz kahramanların destanıdır. O gün, bu vatanın evlatları sadece süngüyle, mermiyle değil; yüreklerindeki imanla, vatan aşkıyla, kardeşlik ruhuyla savaştılar. Çanakkale'de, doğudan batıya, kuzeyden güneye, bu aziz milletin her ferdi, aynı amaç uğruna omuz omuza verdi. Bir millet, 'Çanakkale geçilmez!' diyerek bütün dünyaya iradesini haykırdı" ifadelerini kullandı.

"Güçlü ve bağımsız Türkiye'yi yaşatmakla sorumluyuz"

Çanakkale şehitlerine layık olunması gerektiğini belirten Odabaşı, "Bugün bizlere düşen görev, o kahramanların bizlere emanet ettiği bu güzel vatanı korumak, onların mirasına sahip çıkmaktır. Çanakkale'de yatan şehitlerimize layık olabilmek için birlik ve beraberlik içinde çalışmak, üretmek, ülkemizi daha da ileriye taşımak zorundayız. Çünkü bizler, onların hayal ettiği güçlü ve bağımsız Türkiye'yi yaşatmakla sorumluyuz" dedi.

Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölbaşı'nda Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kutlandı - Son Dakika

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