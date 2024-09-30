Gölbaşı\'nda Engelli Vatandaşlara Akülü Araç Yardımı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde gurbetçiler tarafından engelli vatandaşlara akülü araç yardımı yapıldı.

6 Şubat depremlerinde ağır yara alan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde farklı nedenlerle ve depremde enkaz altında kalarak engelli hale gelen vatandaşların yaralarını bir nebze de olsa sarmak için Hollanda'da yaşayan gurbetçiler tarafından İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen 30 engelli vatandaşa ve kent konseyi tarafından belirlenen 20 engelli vatandaş olmak üzere toplam 50 engelli vatandaşa akülü araç dağıtımı yapıldı. TOKİ Konteyner kentte düzenlenen programın açılış konuşmasını Kaymakam Tarık Buğra Seyhan yaptı.

Kaymakam Seyhan konuşmasında, "Her insan geçireceği bir kaza sonrasında yada farklı bir rahatsızlık neticesinde engelli olabilir. Engelli olmak insanlar arasında ayrım yapılacak bir hadise değildir. Engelli vatandaşlarımızı her zaman başımızın üstünde taşımalıyız. Bu akülü araçları gönderen yardımseverlere şükranlarımı sunarım" diye konuştu.

Akülü araçlarını teslim alan ve oldukça mutlu olan engelli vatandaşlar ise emeği geçen herkese teşekkür ettiğini dile getirdi.

Yapılan konuşmaların ardından akülü araçlar sahiplerine teslim edildi. Düzenlenen programa Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, AK Parti ilçe Başkanı Mahmut Yalçınkaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Yaman, kurum amirleri, STK temsilcileri ve engelli vatandaşlar katıldı. - ADIYAMAN