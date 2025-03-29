Gölbaşı'nda Filistin Platformu Basın Açıklaması - Son Dakika
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Gölbaşı'nda Filistin Platformu Basın Açıklaması

Gölbaşı\'nda Filistin Platformu Basın Açıklaması

Gölbaşı'nda 6 STK tarafından kurulan Filistin Platformu, Ulu Cami'de İsrail'i kınadı.

29.03.2025 14:03
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 6 STK tarafından oluşturulan Filistin Platformu, Ulu Cami'de basın açıklaması yaptı.

Gölbaşında bulunan 6 STK tarafından oluşturulan Filistin platformu Ulu Cami önünde düzenlenen program, Kuran-ı kerim tilaveti ile başladı. Basın açıklamasını emekli öğretmen Ahmet Heper yaptı.

"İşgalci soykırımcı siyonist İsrailliler de devletleri de saygın ve şerefli değildir. Savaşta bile çocuklara, kadınlara ve yaşlılara dokunmayan bir kültür ve medeniyete sahip bizler havadan ve karadan sivil halk masum çocuklar, bebek ve çocuk demeden okul, hastane, ibadethane demeden yetmiş yıldır üzerlerine bomba yağdırıyor. Yüzbinlerce masum insanın ölümüne ve yaralanmasına geri kalanın da açlığa susuzluğa ve soğuğa mahkum eden siyonist İsrail'i şiddetle kınıyor ve İsrailli siyonistlerin dünyanın yüzkarası olduklarını buradan haykırıyoruz" dedi.

Basın açıklaması atılan çeşitli sloganlar ve ilçe müftüsü tarafından okunan duanın ardından son buldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölbaşı'nda Filistin Platformu Basın Açıklaması - Son Dakika

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