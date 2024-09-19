Gölcük\'te Gazilere Lokalde Kullanım Müjdesi

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Gölcük Belediyesi, Gaziler Günü'nde ilçedeki gazilere sürpriz yaparak, Adnan Menderes İş Merkezi'ndeki bir bölümün lokal olarak kendilerinin kullanımına sunulacağının müjdesini verdi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gaziler Günü'nde ilçedeki gazilere müjdeli bir haber vererek çifte mutluluk yaşattı. Başkan Sezer, Türkiye Gaziler Derneği Gölcük Şubesi'ni kullanan gazilerin, fiziki şartları nedeniyle binaya çıkarken zorluk yaşamaları üzerine, Donanma Parkı içinde "Gölcük Gaziler Binası" yapılacağını duyurmuştu. Gazilerin daha ferah bir alanda vakit geçirmeleri için arayışlarını sürdüren Sezer, Gaziler Binası yapılana kadar Adnan Menderes İş Merkezi'ndeki ofisi, lokal olarak kullanmaları için gazilere tahsis edileceğini duyurdu.

Gazilere kendi günlerinde hediye gibi bir haber duyuran Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Kahraman Gazilerimize, 19 Eylül Gaziler Günü'nde, mutlu bir haber vermek istiyorum. Donanma Parkı içinde planladığımız Gölcük Gaziler Binası yapılana kadar, kullanmaları için; ulaşımı daha kolay ve asansörü bulunan, mevcut yerlerinden de daha geniş ve kullanışlı olan, Adnan Menderes İş Merkezi'ndeki ofisi, lokal olarak kullanmaları için kendilerine tahsis ediyoruz. Kahraman gazilerimize, hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - KOCAELİ