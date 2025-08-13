Gölpazarı\'nda Hububat Hasadı Devam Ediyor

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde hububat hasadı tüm hızıyla devam ederken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahada biçerdöver ve hasat kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

İlçe Müdürü ve teknik personellerin katılımıyla yapılan denetimlerde hem verimliliği artırmak hem de oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek hedefleniyor. Hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği bu günlerde üreticilere biçim saatlerine dikkat edilmesi yönünde uyarılarda bulunulurken, biçerdöverlerde yangın tüpü bulundurulması ve yakın bölgede su tankeri hazır edilmesinin önemine vurgu yapıldı. Ayrıca hasadın verimli bir şekilde gerçekleşmesi için arazi yapısına uygun tabla ayarlarının doğru şekilde yapılması gerektiği belirtildi. Gölpazarı İlçe Tarım Müdürlüğü, tüm üreticilere hayırlı ve bereketli bir sezon dileyerek kontrollerin sezon boyunca devam edeceğini duyurdu. - BİLECİK