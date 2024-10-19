Gölpazarı\'nda Muhtarlar Günü Kutlandı

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlar bir araya geldi.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Gölpazarı Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk koyan koyulmasıyla başlayan program saydı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Gücen, törendeki konuşmasında muhtarlık teşkilatının demokrasinin önemli yapılarından olduğunu söyledi. - BİLECİK