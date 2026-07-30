Gömeç\'teki orman yangını Bergama sınırlarına ulaştı, Çandarlı\'daki iki yangın kontrol altına alındı

(İZMİR) - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde başlayan orman yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle İzmir'in Bergama ilçesi sınırlarına ulaştı. Alevlerin yerleşim alanlarına sıçraması engellenirken; Çandarlı'da gece saatlerinde çıkan iki ayrı yangın ise kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çıkan orman yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle dün öğle saatlerinde İzmir'in Bergama ilçesine sıçradı. Demircidere ve Okçular mahallelerinde etkili olan yangına, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çok sayıda personel ile hava ve kara araçlarıyla müdahale ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin muhtarlara dağıttığı yangın tankerleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli birimlerine ve ilçe belediyesine ait su tankerleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevlerin Hacıveliler ve Tıfıllar mahallelerindeki evlere ulaşması önlendi. Yangının Kozak Yaylası çevresinde etkisini sürdürdüğü, söndürme çalışmalarının ise aralıksız devam ettiği bildirildi.

ÇANDARLI'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bergama'daki yangınla mücadele sürerken, gece saatlerinde Çandarlı'da Eyko Sitesi yakınlarında da ot yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı. Öte yandan, saat 04.00 sıralarında Çandarlı'da çıkan ve çevredeki evleri tehdit eden başka bir yangın da kısa sürede kontrol altına alındı.