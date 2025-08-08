Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, Özel Gereksinimli Bireylerin İstihdamına Destek Sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, Özel Gereksinimli Bireylerin İstihdamına Destek Sağlıyor

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, Özel Gereksinimli Bireylerin İstihdamına Destek Sağlıyor
08.08.2025 10:36  Güncelleme: 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'deki Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, özel gereksinimli bireylere çeşitli mesleki eğitimin yanı sıra sosyal beceriler kazandırarak topluma daha güçlü bir şekilde katılmalarını sağlıyor. Barista, kuaförlük ve çağrı merkezi gibi alanlarda verilen eğitimlerle bireylerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunuluyor.

Kocaeli'de hizmet veren Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel gereksinimli bireyler, baristalıktan kuaförlüğe, çağrı merkezinden kasiyerliğe uzanan atölye eğitimleriyle hem mesleki beceriler kazanıyor hem de toplumsal yaşama daha güçlü adımlarla katılıyor.

Özel bireylerin yaşamının her alanına dokunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, yalnızca Türkiye'de alanında ilk olma özelliğiyle değil, aynı zamanda geniş perspektifli hizmet yapısıyla da ön plana çıkıyor. Bireylerin hem keyifli vakit geçirmesini hem de yeteneklerini keşfetmesini sağlayan Gonca, onları toplumda yabancılık çekmeden istihdama katılmaya hazır hale getiriyor. Bu kapsamda sanat ve spor atölyeleri kadar önemli bir yere sahip olan "İstihdamda Ben de Varım" atölyeleri de özel gereksinimli bireyler tarafından büyük ilgi görüyor. Söz konusu eğitimlerde, meslek edinme sürecinin ilk adımından son aşamasına kadar iş hayatının tüm incelikleri aktarılıyor; böylece bireylerin topluma aktif katılımı destekleniyor.

Geleceği de planlayan öncü model

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde uygulanan bu çalışmalar, bireylerin sadece bireysel gelişimini değil, aynı zamanda toplumsal katılımlarını da destekleyen çok katmanlı yapıyla yürütülüyor. Uzman eğitmenler eşliğinde her bireyin ihtiyacına ve yönelimlerine göre hazırlanan atölyelerde bireyler hem yeni arkadaşlıklar kuruyor hem de kendilerini geliştirme imkanı buluyor. Disiplinler arası yaklaşımı, aile odaklı yapısı ve özel gereksinimli bireylerin yaşam boyu gelişimini önceleyen programlarıyla Gonca; yalnızca bugünü değil, geleceği de planlayan öncü model oluyor.

Barista, reyon görevlisi eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yürüttüğü "İstihdamda Ben de Varım" atölyeleri arasında yer alan barista eğitimi, özel gereksinimli bireylere hem mesleki hem de sosyal yönden katkı sağlıyor. Katılımcılar, kahve çeşitlerini tanımaktan sunum tekniklerine kadar birçok alanda pratik yapma imkanı buluyor. Bu atölye çalışmaları sayesinde bireyler hem mesleki beceri kazanıyor hem de iletişim yetkinliklerini geliştiriyor. Bir diğer uygulama alanı ise reyon görevlisi eğitimi. Bu eğitim kapsamında bireyler, market ortamında ürün yerleştirme, düzenleme ve müşteriyle iletişim gibi alanlarda uygulamalı deneyim kazanıyor. Sürecin devamında ise kasiyerlik eğitimleriyle kasa kullanımı, ödeme alma ve fiş kesme gibi işlemleri birebir uygulayarak iş deneyimini pekiştiriyorlar. Aynı zamanda kendilerine ve bütçelerine uygun ürünleri seçme konusunda da eğitim alıyor böylece ihtiyaçlarını bağımsız şekilde karşılama becerisi edinmiş oluyorlar.

Çağrı Merkez deneyimi

"İstihdamda Ben de Varım" projesi kapsamında sunulan bir diğer uygulama alanı ise çağrı merkezi simülasyonları. Katılımcılar, "Alo 153" Büyükşehir Çağrı Merkezi'nde görev alabilecek düzeyde iletişim ve problem çözme becerileri kazanıyor. Bu alanda eğitim alan bireyler, telefonla iletişim tekniklerinden kriz yönetimine kadar çeşitli konularda uzman eğitmenlerden destek alıyor. Ayrıca burada aldıkları eğitimin bir diğer güzel yanıysa diksiyonlarını geliştirme fırsatı yakaladıkları okumalar yapmaları. Goncalı bireyler bu sayede hem kendi aralarında hem de sosyal hayatlarında güzel diyaloglar kurabiliyor.

Kuaför eğitimi

Gonca'daki bireylerin keyif aldığı atölyelerden biri de kuaförlük eğitimi. Kuaförlük eğitimiyle özel gereksinimli bireyler, kişisel bakım ve güzellik alanında da mesleki beceriler kazanıyor. Saç kesimi, fön çekme, temel bakım uygulamaları gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler alarak bireyler, hem el becerilerini geliştiriyor hem de özgüven kazanıyor. Gonca Kuaför'ün bir diğer güzel yanıysa özel gereksinimli bireylerin duyusal hassasiyetleri ve davranışsal ihtiyaçları doğrultusunda günlük bakımlarına yardımcı olmak. Eğitimli personellerle burada bireylere ücretsiz bir şekilde kişisel bakım yardımı yapılıyor.

Mesleki uygulamaların yanı sıra bireylere, Kariyer Planlama Ofisi aracılığıyla mülakat teknikleri, işbaşı eğitimleri ve özlük hakları gibi konularda rehberlik sunuluyor. Eğitimler kapsamında CV hazırlama, işe giriş sürecinde etkili iletişim kurma ve mesleki eğilimlere uygun dil kullanımı gibi başlıklarda da bireylere kapsamlı destek veriliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, Özel Gereksinimli Bireylerin İstihdamına Destek Sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı
Adını değiştirip sessizliğe bürünen Didem Erol, 49 yaşında ikinci kez anne oldu Adını değiştirip sessizliğe bürünen Didem Erol, 49 yaşında ikinci kez anne oldu
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Japonya’da savaş uçağı okyanusa düştü, pilot kendini fırlatarak kurtuldu Japonya'da savaş uçağı okyanusa düştü, pilot kendini fırlatarak kurtuldu
Seda Sayan’ın mal varlığı dudak uçuklattı Kira geliri olay oldu Seda Sayan'ın mal varlığı dudak uçuklattı! Kira geliri olay oldu
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Feyenoord maçında eleştiri alan Oğuz Aydın’dan olay hareket Feyenoord maçında eleştiri alan Oğuz Aydın'dan olay hareket
Trump’ın görev süresi boyunca dolar endeksi ilk kez aylık bazda yükseliş gösterdi Trump'ın görev süresi boyunca dolar endeksi ilk kez aylık bazda yükseliş gösterdi

10:03
Bir gecede cahil kalan şehzade, diplomasını 29 dakikada almış
Bir gecede cahil kalan şehzade, diplomasını 29 dakikada almış
09:44
Hamas’tan İsrail’in Gazze’yi topyekün işgal kararına ilk tepki
Hamas'tan İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına ilk tepki
09:10
İsrail ordusu, Gazze’yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
07:06
İsrail Kabinesi, Netanyahu’nun Gazze’yi işgal planını onayladı
İsrail Kabinesi, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını onayladı
00:26
Alkollü vatandaşı bayıltana kadar döven polis görevden uzaklaştırıldı
Alkollü vatandaşı bayıltana kadar döven polis görevden uzaklaştırıldı
14:55
Ünlü AVM’de korku dolu anlar Şarjörü boşaltıp olay yerinden kaçtı
Ünlü AVM'de korku dolu anlar! Şarjörü boşaltıp olay yerinden kaçtı
14:53
999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı
999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı
14:52
Selçuk Alagöz’e İstanbul’da son veda
Selçuk Alagöz'e İstanbul'da son veda
14:26
İş dünyası temsilcileri KOBİ’nin mali tanımında yapılan değişikliği memnuniyetle karşıladı
İş dünyası temsilcileri KOBİ'nin mali tanımında yapılan değişikliği memnuniyetle karşıladı
14:01
Yıllar sonra Güney Afrika’da ortaya çıktı Hem mesleği hem de son hali şaşırttı
Yıllar sonra Güney Afrika'da ortaya çıktı! Hem mesleği hem de son hali şaşırttı
13:54
Bakan Tunç: Yeni Ankara Adalet Sarayı, adalete erişimi güçlendirecek
Bakan Tunç: Yeni Ankara Adalet Sarayı, adalete erişimi güçlendirecek
13:47
Simpsonlar’dan olay yaratan kehanet: Trump’ın ölüm tarihini verdiler
Simpsonlar'dan olay yaratan kehanet: Trump'ın ölüm tarihini verdiler
13:45
Okan Buruk’tan Icardi’ye izin yok
Okan Buruk'tan Icardi'ye izin yok
13:44
Borsa İstanbul 11 bin puanı aşarak psikolojik direnci kırdı
Borsa İstanbul 11 bin puanı aşarak psikolojik direnci kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 10:38:20. #7.12#
SON DAKİKA: Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, Özel Gereksinimli Bireylerin İstihdamına Destek Sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.