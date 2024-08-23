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Gönen'de huzur uygulaması

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde huzur ve güvenlik için gerçekleştirilen denetimlerde, 170 araç sorgulandı ve 829 kişinin GBT sorgusu yapıldı.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gönen ilçesi genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Trafik yoğunluğunun yaşandığı ana caddelerde yapılan uygulamada, toplam 170 araç sorgulanırken kusurlu bulunan 45 araca toplam 83 bin 586 lira para araca cezai işlem uygulandı. Uygulamalarda 1 araç ise trafikten men edildi.

Asayiş yönünden ise toplam 41 adet umuma açık yer kontrol edildi. Uygulamalarda 829 Şahıs sorgulanırken araması bulunan 2 şahıs yakalandı. Uygulama ve aramalar neticesinde 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, ilçenin güvenliği için bu tür uygulamaların devam edeceğini belirtti.