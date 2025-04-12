Gönüllülüğün Dijital Hali Projesi Çaycuma\'da

Erasmus+ programı kapsamında, Türk Ulusal Ajansı'nın desteğiyle hayata geçirilen "Gönüllülüğün Dijital Hali" Projesi, 7-13 Nisan 2025 tarihleri arasında Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gerçekleştirildi.

Çaycuma Kaymakamlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen projeye Macaristan, Kuzey Makedonya, Romanya ve Türkiye'den gençlik liderleri katıldı. Bir hafta süren programda, gönüllülüğün dijital dünyadaki yeri ve etkisi üzerine çeşitli atölye çalışmaları ve eğitimler düzenlendi.

Gençlik liderleri, eğitimlerin yanı sıra Çaycuma'nın tarihi ve turistik bölgelerini ziyaret ederek yerel kültürü yakından tanıma fırsatı buldu. Proje, kültürel etkileşimi artırırken dijital gönüllülük alanında uluslararası iş birliklerini de teşvik etti.

Erasmus+ projeleri, gençlerin dijital becerilerini geliştirmelerine katkı sunarken, kültürler arası anlayışı güçlendirmeyi ve gönüllülük ruhunu yaygınlaştırmayı amaçlıyor. - ZONGULDAK