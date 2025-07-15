Görev yaptığı eğitim alanında şehit düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Görev yaptığı eğitim alanında şehit düştü

Görev yaptığı eğitim alanında şehit düştü
15.07.2025 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KIRŞEHİR (İHA) – 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti.

KIRŞEHİR (İHA) – 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Kırşehir'de de yaşanan acılar, yıllar geçse de dinmedi. Ankara Gölbaşı'nda Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit düşen eski Özel Harekat Polisi Serkan Göker'in ailesi, geçen zamanın acıyı hafifletmediğini ifade etti.

Baba Burhan Göker; oğlunun yıllarca görev yaptığı bölgede şehit düşmesinin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. Göker; "Serkan; şehit düşmeden iki yıl önce Gölbaşı'ndaki eğitim merkezinde görev yapıyordu. O bölgeyi çok severdi. Ne acıdır ki; yıllarca emek verdiği o alanda şehit oldu. Darbe girişimi sırasında, görevi olmamasına rağmen koşarak oraya gitti. Çalıştığı yerde şehit olmak nasip oldu. Acısı büyük, Allah kimseye vermesin. Acımız ilk günkü gibi taze ama vatan sağ olsun" dedi.

Şehidin annesi Fatma Göker ise, her gece oğlunu rüyasında gördüğünü belirterek; "Rüyalarımda Serkan'ım hep özel harekat kıyafetleriyle geliyor. Sanki göreve gidiyormuş gibi. Onu öyle görmek hem acı veriyor hem de gurur. Evimizin her köşesi onun hatıralarıyla dolu. Evladımı özlemek hiçbir zaman bitmeyecek" dedi.

Baba Burhan Göker ayrıca şehit oğullarının ardından yaşadıkları maddi sıkıntılara da dikkat çekerek şunları söyledi; "Serkan'ın yaklaşık 300 bin TL civarında bir borcu kalmıştı. Ancak şehit olunca o kargaşada bu borçla ilgilenemedik, ödeyemedik. Yıllar içinde faiziyle birlikte bu borç daha da katlandı. Biz zaten evladımızın acısını taşırken bir de bu yükle mücadele ediyoruz. Devletimizden bu konuda yardım bekliyoruz. Şehit ailesi olarak bu borcun silinmesini talep ediyoruz. Bizlerin ödeme durumu yok" ifadelerini kullandı.

3 Kırşehirli, 15 Temmuz'da şehit düştü

Anadolu Şehit Aileleri Dernek Başkanı Yunus Erdoğdu da açıklamasında; Kırşehir'in 15 Temmuz'da 3 şehit verdiğini hatırlatarak şunları söyledi; "Şehit ailelerimizin her zaman yanında ve destekçisi olmaya çalışıyoruz. Aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak bizim en büyük görevimiz. Milletimizin birliği ve devletimizin bekası için canlarını feda eden bu kahramanlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız."

9 yıl önce gerçekleşen ve Türkiye tarihinde kara bir leke olarak yerini alan 15 Temmuz darbe girişimi; hem bireysel hem toplumsal hafızalarda derin izler bıraktı. Şehit Serkan Göker ve tüm kahramanlar, milletin dualarında ve kalplerinde yaşamaya devam ediyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Darbe Girişimi, Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Politika, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Görev yaptığı eğitim alanında şehit düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e tahliye kararı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e tahliye kararı
Gurbetçiler geliyor Günlerce yol yapıp, saatlerce bu kuyrukta bekliyorlar Gurbetçiler geliyor! Günlerce yol yapıp, saatlerce bu kuyrukta bekliyorlar
Suriye’de şiddetli çatışmalar Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var Suriye'de şiddetli çatışmalar! Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
Şehitleri unutmadılar, sadece galibiyet değil gönülleri de aldılar Şehitleri unutmadılar, sadece galibiyet değil gönülleri de aldılar
78 kişiyi böyle ölüme götürmüşler: ’’Kimseye haber vermeyin, kendi aramızda halledelim’’ dediler 78 kişiyi böyle ölüme götürmüşler: ''Kimseye haber vermeyin, kendi aramızda halledelim'' dediler
Tuvana Türkay’dan İtalya sokaklarında cesur kombin Tuvana Türkay'dan İtalya sokaklarında cesur kombin
Beşiktaş’tan Jadon Sancho açıklaması Beşiktaş'tan Jadon Sancho açıklaması
Fenerbahçe’de ayrılık kapıda Diego Carlos’un transfer olmak istediği takım ortaya çıktı Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Diego Carlos'un transfer olmak istediği takım ortaya çıktı
Konyaspor, Beşiktaş’tan istiyor Can Keleş için ilk teklif yapıldı Konyaspor, Beşiktaş'tan istiyor! Can Keleş için ilk teklif yapıldı

09:32
15 Temmuz’da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş’ın yeni mesleği şaşırttı
15 Temmuz'da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş'ın yeni mesleği şaşırttı
08:15
FETÖ’nün finans ayağına MİT operasyonu HAKMAR ve TATBAK’a kayyum atandı
FETÖ'nün finans ayağına MİT operasyonu! HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atandı
07:33
Suriye’de çatışmalar bir kente daha sıçradı Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
Suriye'de çatışmalar bir kente daha sıçradı! Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
16:43
Minguzzi cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Gülerek poz vermişler
Minguzzi cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Gülerek poz vermişler
16:37
Isparta’da tartışma kanlı bitti Erkek arkadaşını tornavida ile yaraladı
Isparta'da tartışma kanlı bitti! Erkek arkadaşını tornavida ile yaraladı
16:36
Beşiktaş, Chamberlain’in sözleşmesini feshetti
Beşiktaş, Chamberlain'in sözleşmesini feshetti
16:30
Galatasaraylı Nicolo Zaniolo İtalya’dan ceza yedi
Galatasaraylı Nicolo Zaniolo İtalya'dan ceza yedi
16:23
Trabzonspor transferde büyük oynuyor Yeni hedef Atletico Madrid’in yıldızı
Trabzonspor transferde büyük oynuyor! Yeni hedef Atletico Madrid'in yıldızı
16:07
Gizemli Bitcoin yatırımcısının serveti 30,5 milyar dolara ulaştı
Gizemli Bitcoin yatırımcısının serveti 30,5 milyar dolara ulaştı!
16:00
Iğdır’da dehşet: Kız arkadaşını ikinci kattan aşağı atıp kayıplara karıştı
Iğdır'da dehşet: Kız arkadaşını ikinci kattan aşağı atıp kayıplara karıştı
15:50
Kriz çözüldü, Manavgat Belediye Başkanvekili seçildi
Kriz çözüldü, Manavgat Belediye Başkanvekili seçildi
15:49
Ayşe Tokyaz’ın katilinden akılalmaz plan Evi kırmızıya boyamış
Ayşe Tokyaz'ın katilinden akılalmaz plan! Evi kırmızıya boyamış
15:46
Konyaspor, Beşiktaş’tan istiyor Can Keleş için ilk teklif yapıldı
Konyaspor, Beşiktaş'tan istiyor! Can Keleş için ilk teklif yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2025 11:27:16. #7.11#
SON DAKİKA: Görev yaptığı eğitim alanında şehit düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.