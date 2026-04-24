Görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Adıgüzel\'in savcılık ifadesi ortaya çıktı

Ataşehir Belediyesi'nde ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personelinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine "rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatmış, şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtlarından iskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığı bulgusuna ulaşıldığı açıklanmıştı.

Soruşturma kapsamında sonradan yakalaması yapılan 2 şüpheli ile birlikte toplam 20 şüpheliden aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 19 kişi, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Kanun ve mevzuat neyi emrediyorsa onu yapın dedim"

Suçlamaları yalanlayan Adıgüzel, "Hümeyra ve Erhan'ın kendi aralarında olan konunun tarafı değilim. Hümeyra'nın anlatmış olduğu hikayedeki tek doğru kısım A Blok iskanından önce randevu alıp benimle görüştüğüdür. Bu görüşmede Birkan Bey ve birkaç arkadaş vardı. Bu görüşmede kendisine iskanla alakalı usulsüz bir işlem yapılmayacağını söyledim. Kesinlikle bana para pul lafı etmedi. Zaten böyle bir şey de etme imkanı yoktur. Resmi harçlarla alakalı olarak hesaplamayı detaylı olarak bilmem fakat fazla bir ödemesi varsa başvurur ödemesini alır. Meclis kararına göre Ataşehir'deki hesaplamalar yapılır. İlgili birimler bunu yapar. Harç konusuyla alakalı teknik bilgiye sahip değilim. Burada bir kez daha belirtmek isterim ki Hümeyra'nın ifadesi doğru değildir. Zaten görüşmeden kendisi sinirli bir şekilde ayrıldı. Ben bu görüşmede arkadaşlara da kanun ve mevzuat neyi emrediyorsa onu yapın dedim" şeklinde konuştu.

"Maaş ödemelerinde zorluk yaşıyorduk"

Maaş ödemelerine değinen Adıgüzel, "Teknik olarak bize herhangi bir problem çıkartmayacak şekilde işlem tesis edilmesini söyledim. Bu projeyle alakalı o dönem ben belediye başkanı olsaydım bu projeye ben kesinlikle izin vermezdim. Çünkü burada yapılan emsal transferi teminat alınarak yapılmış. Plan alt notlarına her ne kadar uygun olsa da ben vicdanen bu projeye izin vermezdim. Burada bir konuya da açıklık getirmek isterim. Ben göreve geldikten sonra kasada 4.000.000 TL civarı bir para vardı. Maaş ödemelerinde zorluk yaşıyorduk. Hümeyra Ökçün'ün emsal transferi için vermiş olduğu 52.000.000 TL'lik teminat bozdurulma amacıyla benden önceki dönemde hazırlanmıştı" ifadelerini kullandı.

"Teminatı bozdurarak ve borçlanarak maaşları ödedik"

Adıgüzel ifadesinin devamında, "Ben maaşları ödeyemeyince dönemin belediye başkan yardımcısı Deniz Kutlu beni aradı. Emsal transferi için verilmiş olan 52.000.000 TL'lik teminatın bozdurularak maaşların ödenebileceğini söyledi. Ben de kendisine bu konuda teknik bir problem yok değil mi diye sordum. Kendisi de bana herhangi bir problemin olmadığını söyledi. Teminatı bozdurarak ve borçlanarak maaşları ödedik. Daha sonra ben yapmış olduğum incelemede bu teminatın bir önceki dönemde bozdurulma aşamasına getirildiğini fakat seçim sürecinden dolayı bozdurulamadığını düşündüm. Teminatın bozdurulmasının sorun çıkaracağını anladıktan sonra arkadaşlara bu işin yasal bir şekilde ve kamu haklarını koruyacak bir şekilde halledilmesi talimatını verdim. Buradan sonra da bu konuya çok dikkatli yaklaştım" dedi.

"Keşke konunun muhatapları burada olsa da onlarla yüzleşsek"

Suçlamaları reddeden Adıgüzel, "Zaten yapılan işlemlerde resmi alınacak harçlardır. Oğuz Kaya ve Birkan Birol Yıldız ile Hümeyra'nın görüşmesinden bilgim yoktur. Bu konuyla alakalı herhangi bir bilgim yoktur. Hazırlanan tahakkuk fişleriyle alakalı bilgim yoktur. Hümeyra Ökçün'ün telefonu telefonumda kayıtlı değildir. 09.04.2026 tarihinde gece saatlerinde telefonuma bilmediğim bir numaradan tahakkuk fişi geldi. İlk başta konuyu anlayamadım. Hemen ilgili birimin başındaki başkan yardımcısı arkadaşım Birkan'ı aradım. Bu konunun ne olduğunu sordum. Ertesi gün sabah Birkan bana "böyle bir şey hazırlanamaz, sahte tahakkuk fişi olmaz başkanım" dedi. Hümeyra Ökçün'ün ifadeleri uydurmadan ibarettir. Kendisi bizim hakkımızda iftira atmaktadır. Benim iskan, yapı tadilat ruhsatlarıyla alakalı kimseden bir kuruş para isteme gibi bir durumum yoktur. Keşke konunun muhatapları burada olsa da onlarla yüzleşsek" ifadelerini kullandı.

"Beraber tatil yapması beni şaşırttı"

Adıgüzel, ifadesinin devamında şunları kaydetti:

"Ataşehir Belediye başkanı olduktan sonra birçok kişi benimle yakınlık kurmaya çalıştı. Ben kesinlikle eskiden tanımadığım kimseyle bir yakınlık kurmadım. Herhangi bir şaibenin önüne geçmek amacıyla bu şekilde bir hayat standardımı sürdürüyorum. Arkadaşlarıma da bu konuyu hep telkin ettim. Birkan'ın Hümeyra Ökçün ile yakınlığından bilgi sahibi değildim. Birlikte tatil yapmış olduklarını bilseydim kendisine çok kızardım. Hümeyra ile Birkan'ın yakınlığı nasıl başladı, ne dereceye ulaştı bilmiyorum ama böyle bir şey olsun istemezdim. Birkan'ı uzun senelerdir tanırım. Böyle bir işe girmeyeceğini düşünürüm. Beraber tatil yapması ve yakınlık kurması beni şaşırttı.

Yapılan işlemin hepsinin kanunu ve yasaya uygun olmasına dikkat ettik ve bu konuda arkadaşları da uyardım. Emniyette telefon şifremi vermek istemedim. Burada da şifremi paylaşmak istemiyorum. Telefonumda özel hayatıma ilişkin bilgiler vardır. Kamuoyuna yansıyan diğer dosyalarda özel hayatın gizliliği ihlal edildiğinden bu konuda şifremi paylaşmak istemiyorum. Ben belediye başkanı seçilmeden önce eşim arabasını satmıştı. Bu arabanın parasının bir kısmıyla kendisine yatırım amaçlı altın almıştı. Bu hususta emniyette ifade verdim fakat net öğrendiğim için burada tekrar etmek isterim. Şeffaf, kamuya yararlı belediyecilik anlayışıyla Ataşehir ilçesine hizmet ediyorum. Tüm arkadaşlarıma da kanunlar ve yasalara uygun şekilde kamu yararını gözeterek çalışmaları yönünde talimat vermiştim. Her zamanda bu konuda arkadaşlarımı uyardım. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir." - İSTANBUL