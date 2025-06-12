Sakarya'da yeni başlatılan radar uygulaması ilginç bir olaya sahne oldu. Karasu Yolu üzerinde seyreden bir sürücü, refüje çıkarak karşı yönden gelen araçları radar kontrolü konusunda el hareketleriyle uyardı.
Radar noktasını geçtikten sonra aracını uygun bir yere park eden sürücü, refüje geçerek yoğun trafikte elleriyle işaret vererek "radar var" mesajı vermeye başladı. O anları gören sürücüler şaşkınlığını gizleyemezken, bazıları da diğer sürücüleri uyaran vatandaşa selektörle destek verdi.
Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler kısa sürede yayıldı. Kimi kullanıcılar durumu "vatandaş dayanışması" olarak değerlendirirken, kimileri de bu davranışın yasalara aykırı olabileceğine dikkat çekti.
Son Dakika › Yerel › Görüntü Türkiye'den! Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu - Son Dakika
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