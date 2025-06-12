Görüntü Türkiye'den! Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu - Son Dakika
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Yerel

Görüntü Türkiye'den! Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu

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Görüntü Türkiye\'den! Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu
12.06.2025 10:48  Güncelleme: 10:55
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Görüntü Türkiye\'den! Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu
Haber Videosu

Sakarya'da Karasu Yolu üzerinde bir sürücü, yeni başlatılan radar uygulamasına ilginç bir şekilde tepki gösterdi. Refüje çıkan sürücü, karşı yönden gelen araçlara el hareketleriyle ''radar var'' uyarısı yaptı.

Sakarya'da yeni başlatılan radar uygulaması ilginç bir olaya sahne oldu. Karasu Yolu üzerinde seyreden bir sürücü, refüje çıkarak karşı yönden gelen araçları radar kontrolü konusunda el hareketleriyle uyardı.

"RADAR VAR" MESAJI VERDİ

Radar noktasını geçtikten sonra aracını uygun bir yere park eden sürücü, refüje geçerek yoğun trafikte elleriyle işaret vererek "radar var" mesajı vermeye başladı. O anları gören sürücüler şaşkınlığını gizleyemezken, bazıları da diğer sürücüleri uyaran vatandaşa selektörle destek verdi.

"VATANDAŞ DAYANIŞMASI"

Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler kısa sürede yayıldı. Kimi kullanıcılar durumu "vatandaş dayanışması" olarak değerlendirirken, kimileri de bu davranışın yasalara aykırı olabileceğine dikkat çekti.

Sakarya, Türkiye, Güncel, Karasu, trafik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Görüntü Türkiye'den! Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Bu yaptığı suç olmalı adam öldürmeye teşebbüs gibi resmen orada uyardığın bir sürücü bir dahakine daha cesur olup aşırı hızdan sana veya bir başka sahisa zarar vere bilir ölümle sonuçlana bilir maddi ola bilir... Cezadan insanları kurtarmak hoş olsada sonuçlarını düşününce güzel bir hareket değil... İnsanımız bilinçli değil bencil olduğu sürece kazalar kaçınılmaz... 12 71 Yanıtla
  • aragorn:
    yasal olarak bu suç değil. 38 3 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Yasal olarak, hem idari yönden hem de adli yönden suç ne yazık ki. Nasıl radar var diye sellektör yakıp karşıdan gelen arabaları uyarana ceza yazılıyorsa, bu da aynı işlem görür 3 19 Yanıtla
  • side meister optik semih:
    ödül ne verdiler 5 9 Yanıtla
  • Ali İhsan Demirkapı:
    Karşı taraftan gelen araçlara selektör yaparak dahi radar uyarısı yapan kişilere tesbit edildikleri taktirde cezai işlem uygulanıyor. Bu kişide sosyal medyaya düştüğüne göre kesinlikle para cezası alır. 2 7 Yanıtla
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