GOSB Teknopark'tan Gençlerin İstihdamına Destek - Son Dakika
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GOSB Teknopark'tan Gençlerin İstihdamına Destek

GOSB Teknopark\'tan Gençlerin İstihdamına Destek

GOSB Teknopark, dezavantajlı gençler için Mesleğe İlk Adım Projesi'ni hayata geçirdi.

20.01.2025 10:47
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Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark'ın Mesleğe İlk Adım Merkezi Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı. Projeyi gençlerin istihdama dahil olmasını kolaylaştırmak için hazırladıklarını söyleyen GOSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci, "TÜİK verilerine göre Türkiye'de sosyo-ekonomik anlamda dezavantajlı konumda bulunan genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 16,5'tir. Toplam genç nüfusun yaklaşık 13 milyon olduğu düşünüldüğünde 2,5 milyondan fazla genç işsizden bahsedilmektedir" dedi.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Teknopark'ın bir yıla yakın süredir üzerinde çalıştığı ve SOGEP kapsamında başvurduğu Mesleğe İlk Adım Merkezi Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından MARKA'nın tensipleriyle başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın başkanlığında, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut'un katılımlarıyla gerçekleşen imza töreninde konuşma yapan GOSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci, "Projemizle yeni mezun ve iş bulmakta sorun yaşayan dezavantajlı gruplara, firmalar ile yapılan ihtiyaç analizi sonucunda belirlenmiş mesleki nitelikleri kazandırmak amacıyla eğitimler düzenleyerek, bu eğitimlere 40 genç işsizin katılması ve eğitimleri başarıyla tamamlayan 30 genç işsizin bölge firmalarında istihdam edilmesini amaçlamaktayız" açıklamasını yaptı.

"2,5 milyondan fazla genç işsiz"

İşsizliğin günümüzde meydana getirdiği sosyo-ekonomik sonuçlar itibariyle bütün toplumların en önemli sorunlarından biri olduğunun altını çizen Çemberci, "Özellikle son günlerde dünyada yaşanan finansal krizin sosyo-ekonomik hayata yansımalarından birisi de işsizliğin genel olarak artmış olmasıdır. İşsiz kitlelerin artışı toplumsal barış ve istikrar açısından ciddi tehdit unsurudur. İşsizlik olgusu Türkiye'nin en önemli sosyal ve ekonomik sorunlarının odak noktasındadır ve bölgeler arası istihdam bakımından eşitsizlikler dikkat çekicidir. Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 50'si 30 yaş altında ve 20 milyonu da 14- 30 yaş arasındadır. 2023 yılı Kasım ayı TÜİK verilerine göre Türkiye'de sosyo-ekonomik anlamda dezavantajlı konumda bulunan genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 16,5'tir. Toplam genç nüfusun yaklaşık 13 milyon olduğu düşünüldüğünde 2,5 milyondan fazla genç işsizden bahsedilmektedir" dedi.

"Beceri geliştirme programları ile gençler istihdama dahil edilecek"

Ülkemizin sanayi ve ihracat kalbini oluşturan TR42 bölgesinin işsizlik oranının ülkede işsizlik oranının önemli bir payını oluşturduğunu vurgulayan Çemberci, "Kocaeli'de 2023 yılında 128 bin 647 kişilik açık iş ilanı, işverenler tarafından İŞKUR'a iletilmiştir. 2023 yılı sonu itibarıyla Kocaeli'de kayıtlı işsizlerin sayısı 52 bin 256 iken bu kişilerin içinde kadınların oranı yüzde 55,4; 15-24 yaş arası gençlerin oranı ise yüzde 20,2 seviyesindedir. Yeni mezun ve yeterli iş tecrübesi olmayan kişilerin iş bulmakta zorlanması; teorik bilgilerini pratiğe dökmelerine engel olan döngüsel bir sorun olarak özellikle sanayi sektöründe karşımıza çıkmaktadır. Bu gruptaki kişiler, sadece deneyim kazanabilmek adına ağır şartlarda ve yoğun iş tempoları ile çalışmak durumunda kalabilmektedir. Eğitim merkezleri aracılığıyla, istihdam piyasalarının talep ettiği kalifikasyon ve becerilerin geliştirilmesine yönelik kurslar ve beceri geliştirme programları ile gençlerin istihdama dahil olması kolaylaştırılmaktadır. Mesleğe İlk Adım Merkezi bu sorunun çözümüne katkı sağlamak için geliştirilmiş bir projedir" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel GOSB Teknopark'tan Gençlerin İstihdamına Destek - Son Dakika

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