GSO Şubat Toplantısı: Ekonomi ve İhracat Vurgusu - Son Dakika
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GSO Şubat Toplantısı: Ekonomi ve İhracat Vurgusu

GSO Şubat Toplantısı: Ekonomi ve İhracat Vurgusu

GSO, Şubat ayı toplantısında Gaziantep'in üretim ve ihracat hedeflerini değerlendirdi.

19.02.2025 10:31
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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek Komite Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, GSO tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, yürütülen çalışmalar, güncel ekonomik gelişmeler ile meclis üyelerinin iş dünyasına yönelik talep ve beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, hem küresel, hem de bölgesel belirsizliklere rağmen Gaziantep'in üretim ve ihracatı geliştirmek için mücadelesini sürdürdüğünü kaydetti.

Sürdürülebilirlik için yenilikçi adımlara ihtiyaç olduğunu ifade eden Konukoğlu, "Hedeflediğimiz şekilde gelişmek ve sanayimizi yarınlara taşımak istiyorsak katma değeri arttırmalıyız. Katma değeri artırmanın temel yolu ileri teknolojik ürünlere yönelmekten geçiyor. Bu noktada Gaziantep Model Fabrikamız, işletmelerimizi teknolojik anlamda iyileştirme, geliştirme ve dönüşüm süreçlerinde başvurmaları gereken en önemli adres olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda firmalarımızı merkezimizin sunmuş olduğu imkanlardan faydalanmaya davet ediyoruz. Zorluklarımız olsa da şehrimizin güçlü ekonomik altyapısı, sanayi ve ticaretteki performansıyla bu noktada önemli mesafeler kat edeceğimize inanıyorum" dedi.

GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak da konuşmasında, "6 Şubat depreminin ve 8 Şubat şehrimize 'GAZİ' unvanı verilişinin 104. yıl dönümü vesileyle büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Antep savunması ve tüm vatan kahramanlarımızı, depremde kaybettiğimiz tüm canlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum" şeklinde konuştu.

Deprem, yangın gibi afetlere karşı ev, iş yeri, sosyal alanlar ve yaşamın her noktasında en başta önlem ve tedbirlerin alınması gerektiğine vurgu yapan Başar Küçükparmak, "Sosyal, psikolojik ve ekonomik yıkım karşısında şehrimiz bu süreçte bölgenin ayağa kalkmasında öncü rol üstlendi. Depremle birlikte iki yıldır yaşadığımız genel ekonomik şartlar karşısında üretim ve ihracatımız ile istihdamın devamı için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra küresel ekonomide hepimizi etkileyen gelişmeler oluyor. Trump'ın ABD Başkanı olması ile birlikte ticaret savaşları yeniden başladı. İkinci Trump dönemi siyasal ve ekonomik anlamda gerilimleri artırırken neredeyse tüm ülkelerde tedirginlik söz konusu. Özellikle Çin'e yönelik yüzde 10'luk ek gümrük vergisi uygulanmasının ülkemiz açısından avantaja dönüşmesini temenni ediyoruz, ancak sürecin nereye gideceği konusunda dikkatli olmakta fayda olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in ekonomik verilerine de değinen Küçükparmak, "Gaziantep'ten ocak ayında 817 milyon 272 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Yapılan ihracatta tekstil ürünleri yüzde 37,3 ile birinci sırada, tarımsal sanayi ve hububat ürünleri yüzde 34,6 ile ikinci sırada, kimya ve plastik ürünleri ile yüzde 11,7 ile üçüncü sırada yer almaktadır. Sigortalı çalışan sayısı 2023 yılı Ocak-Kasım dönemine göre yüzde 6,4 oranında, işyeri sayısı ise yüzde 11,5 oranında arttı" şeklinde konuştu.

Toplantı soru-cevap kısmının ardından sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel GSO Şubat Toplantısı: Ekonomi ve İhracat Vurgusu - Son Dakika

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