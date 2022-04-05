Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Barrios, Başkan Seçer ile buluştu - Son Dakika
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Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Barrios, Başkan Seçer ile buluştu

05.04.2022 14:46
Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Barrios, Başkan Seçer ile buluştu

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Guatemala Ankara Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios ile görüştü.

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Guatemala Ankara Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios ile görüştü. Mersin'in ekonomik potansiyeli ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin konuşulduğu buluşmada Başkan Seçer, "İletişim kurmak, dostluk kurmak, ticaret yapmak için çok doğru bir yerdesiniz" derken, Büyükelçi Barrios ise "Mersin tüm Orta Doğu için çok önemli bir kent" diye konuştu.

Guatemala Ankara Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'i ziyaret etti.

"Ülkeler arasında ticari, kültürel ve sosyal ilişkilerin gelişmesi açısından diyalog önemli"

Büyükelçi Barrios'un ziyaretinden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Seçer, "Ülkeler arasında ticari, kültürel ve sosyal ilişkilerin gelişmesi açısından diyalog önemli. Bu ilişkileri ne kadar sağlam tutarsanız hem ekonomik olarak hem de diğer alanlarda önemli iletişimler sağlanabilir. Türkiye ile Guatemala arasındaki mesafe bir hayli uzun. Ancak dünyanın geldiği teknolojik nokta mesafeleri ortadan kaldırıyor. Türkiye ile Guatemala arasında ilişkilerin gelişmemesi için hiçbir gerekçe yok. Mesafe gerekçesi düşünülmeden aslında çok iyi noktalara gelinebilir" dedi.

"Doğu Akdeniz çanağının en önemli lokasyonundaki liman burası"

Türkiye ile Guatemala ve Mersin ile Guatemala arasındaki ticari rakamları incelediğini, bu rakamların çok daha iyi noktalara gelebileceğini belirten Seçer, "Zaten Mersin'de olmanızın temel sebebi o rakamları yukarıya doğru yükseltmek. Mersin bu imkanları sunuyor, çünkü biz bir liman kentiyiz. Doğu Akdeniz çanağının en önemli lokasyonundaki liman burası. Hem dünyanın her tarafından ticareti sağlıyor ya da bu imkanı veriyor hem de Mersin lokasyon itibari ile tüm Türkiye'ye ve başta Orta Doğu ile Kafkaslar olmak üzere karayolu koridoru anlamında da önemli bir lokasyon" diye konuştu.

Mersin'in birçok avantaj içeren bir kent olduğunu vurgulayan Seçer, "Bu avantajlar da yakın bir gelecekte Mersin'i bulunduğu konumdan çok daha iyi noktalara getirecek. Mersin'de güzellik adına ne arasanız bulabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Seçer, Mersin'in doğa güzelleri, kozmopolit yapısı, inanç ve kültürel zenginliği konusunda da bilgiler verirken, "Bu açıdan da Mersin çok iyi noktalara gelecek bir kent. Tabi bu sübjektif bir söylem değil. Bölgedeki, Türkiye'deki, dünya siyasetindeki gelişmeler ve Doğu Akdeniz meselesi, bütün bunlar aslında Mersin'i çok iyi yere getiriyor. İletişim kurmak, dostluk kurmak, ticaret yapmak için çok doğru bir yerdesiniz" dedi.

"Aramızdaki diplomatik ilişkileri güçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz"

Başkan Seçer'le yaptığı görüşmeden onur duyduğunu ifade eden Büyükelçi Barrios da şunları söyledi:

"Mersin, tüm Orta Doğu için çok önemli bir kent. Yarın Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve Mersin Liman Başkanlığı ile görüşmede bulunacağız. Bu sene aramızdaki diplomatik ilişkinin 148'inci yıl dönümünü kutluyoruz. Tüm bu ziyaretlerin amacı, benim ülkemin Türkiye hakkında daha fazla bilgiye sahip olması isteğinin yansıması. Sizin de bahsettiğiniz gibi aramızdaki ilişki çok önemli ve örneğin geçen yıl 140 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaştık. Aramızdaki diplomatik ilişkileri güçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz." - MERSİN

Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Barrios, Başkan Seçer ile buluştu

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Guatemala, Türkiye, Mersin, Ankara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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