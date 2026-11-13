Güler, Nuri Demirağ\'ı andı, Divriği\'de adının yaşatılacağını söyledi

Türk Havacılık tarihinin en önemli isimlerinden Nuri Demirağ'ın ölüm yıldönümünde konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Böyle büyük sanayi insanlarını gençlerimize, çocuklarımıza, evlatlarımıza mutlaka çok iyi anlatmamız gerekiyor. Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş, Nuri Killigil gibi tarihimizde çok önemli misyonları olan kişiliklerimiz var" dedi.

Sivas'ın Divriği ilçesinde 1886 yılında dünyaya gelen Nuri Demirağ, adını Türkiye tarihine altın harflerle yazdırdı. Türkiye'nin 10 bin kilometrelik demiryolu ağının bin 250 km'lik bölümünün inşasını gerçekleştiren Demirağ, Türk Havacılık tarihine de hizmet etti. Türkiye'nin ilk uçak fabrikasını kuran ve o fabrikada Nu.D-36 adı verilen ilk yerli uçağı üreten Demirağ, havacılık tarihinin en önemli isimlerinden birisi oldu. Uçak fabrikasının yanı sıra ilk yerli paraşütü üreten, İstanbul Boğazı'na köprü yapılması ve Kaban üzerine baraj yapılması fikirleriyle de öncü olan Nuri Demirağ, 13 Kasım 1957 tarihinde 71 yaşında hayatını kaybetti.

"Sanayi devrimiyle entegre olmuş bir ülke olarak Türkiye'yi hayal etmişlerdi"

Demirağ'ın ölüm yıldönümünde İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Nuri Demirağ gerçekten sadece Sivas'ımız, Divriği'miz için değil, ülkemiz için de medarıiftiharımız. Kendisi o günün, o dönemin şartlarında, Divriği ilçemize havaalanı yapmıştı. Geçen yıl da Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Bey'in katkılarıyla, kendisinin altyapısını yaptığı, zeminindeki taş dolgu ve havalimanı olarak kullanılan alanı biz tekrar ihya ettik. Yaklaşık bin 150 metrelik, pervaneli kanatlı uçakların iniş kalkış yapabileceği bir pisti Divriği'ye kazandırmış olduk. Tabii onun aziz hatırasını bizim daha da büyütmemiz lazım. Şimdi Nuri Demirağ gibi, Vecihi Hürkuş gibi, yine Nuri Killigil gibi bizim tarihimizde çok önemli misyonları olan, yani isimlerinden öte misyonları olan kişiliklerimiz var. Bunlar ülkemizin gelecek dönemlerinde çok güçlü ve bu manada ülkenin birliğini, beraberliğini çok üst seviyede sağlamış, teknolojik gelişmelere uyum sağlamış, sanayi devrimiyle entegre olmuş bir ülke olarak Türkiye'yi hayal etmişlerdi. Çünkü çalıştıkları alanlara baktığımızda şu anda dünyadaki en büyük teknolojik yarışın yüksek teknolojik ürünlerle beraber yapay zeka destekli robotik teknolojilerde öne çıktığını görüyoruz" dedi.

"Demirağ ismini yaşatacağız"

Nuri Demirağ'ın vizyonunun çok geniş olduğuna dikkat çeken Güler, "Belki 10 yıl sonra dünya çok başka bir ortama evrilecek. Bizim üniversitelerimizin, iş adamlarımızın, sanayi temsilcilerimizin buna ayak uyduracak ve hazırlıkları yapacak bir durumda olmamız lazım. Nuri Demirağ da bizden bunu beklerdi. Kendisi 1957 yılında Rahmeti Rahman'a kavuştu. Bundan yaklaşık 69 yıl önce vefat etti tabii. Ben Allah'tan rahmet diliyorum. Onu yad ediyorum. Aziz hatırasını canlı tutma adına da havaalanımıza onun ismini verdik, Nuri Demirağ. Yine organize sanayi sitemiz bizim çok önemli bir sanayi kuruluşu olarak bölgemizde büyümeye devam ediyor. Ona ismini verdik. Demirağ ismini yaşatacağız. Sivaslı hemşehrileri de onu yaşatmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.

"Tek bir davamız var: Ülkemizin birliği, beraberliği, refahı ve kalkınması"

Nuri Demirağ'ın birçok gence rol model olabilceğini söyleyen Güler, "Böyle büyük sanayi insanlarını, ülkemize katkı sağlayacak Ar-Ge çalışmalarının önemini hayatına tatbik eden Nuri Demirağ gibi kişileri tüm öğretim çağından itibaren gençlerimize, çocuklarımıza, evlatlarımıza mutlaka çok iyi anlatmamız gerekiyor. Çünkü bu aziz topraklar bize emanet olarak bırakıldığından itibaren bunların çok kritik bir alanda sürekli saldırı altında olacağını bilmemiz lazım. Çünkü ülkemizin, biraz önce bahsettim ben konferansta da, terörsüz Türkiye hedefimiz var Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Bu topraklarda maalesef birilerinin hesabı hiç bitmedi. Yüz yıl önce de bu topraklarda hesabı olan emperyalist güçler vardı, şu anda da var. Ama biz güçlü bir şekilde birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak ülkemizin kalkınma hamlesinde, altyapıdan üstyapıya bütün alanlarda iyi bir gelişmişlik düzeyine ulaştığımızda Allah'a çok şükür ki bize kimsenin bu manada zarar vermesi de mümkün değil. Ama biz enerjimizi bir yerde tüketerek, birliğimizi, beraberliğimizi zayıflatarak, sen ben davasına düşerek. Siyasetçilere de burada benim nasihat etmem lazım, akıl vermem lazım ve öneride bulunmam lazım. Sen-ben davasını bir tarafa bırakmamız lazım. Tek bir davamız var: Ülkemizin birliği, beraberliği, refahı ve kalkınması. Bu başlıklarda bizim bir araya gelmemiz lazım. Birlikte omuz omuza çalışmamız lazım. Ama maalesef geçmişten bugüne örnekler de çoktur ki bunun en büyük zararını, en büyük sıkıntısını Sivas'ımız çekmiştir. 1993'lü yıllarda, iki Temmuz olayının yaşanması ve ülkemizde o karanlık günlerde Sivas'ımız da bu acıyı derinden yaşamıştır. Böyle bir acı daha yaşamak istemiyorum. Ülkemizin potansiyelini biliyoruz. Geleceği çok daha parlak, çok daha büyük, gelişmiş bir ülke olarak bu hedefe ulaşabiliriz. Yeter ki biz birliğimizi, beraberliğimizi koruyalım" şeklinde konuştu.