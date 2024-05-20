Gülşehir\'de İlk Mantarkaya Kitap Günleri Başlıyor

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Gülşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilecek 1. Mantarkaya Kitap Günleri, Çarşamba günü kapılarını okurlarına açıyor.

Ulusal düzeyde tanınmış yazar ve sanatçılar ile Türkiye'nin önde gelen yayınevlerinin katılımıyla gerçekleşecek olan fuar, yerel yazarlara da özel bir alan sunuyor. 22-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuar, sabah 09: 00'dan akşam 21: 30'a kadar kitapseverlere açık olacak. Kitap günlerinin açılışına onur konuğu olarak Şehir Araştırmaları Merkezi Kurucusu Araştırmacı Yazar Mehmet Ali Abakay ve Nevşehirli Halk Şairi Güftekar Sadi Teltik katılacak. Kum Sanatı Gösterimi ile Tarkan Köylü, Kısa Film ve Fotoğraf Gösterimleriyle Yönetmen ve Fotoğraf Sanatçısı Ahmet Bilal Arslan ve Kaligrafi Sanatı Sunumu ve Çocuklarla Söyleşi etkinliğiyle Acayip Adam (Ali İhsan Mert) fuarda boy gösterecek. Kitap günlerinde yazarlar Oğuz Özdem, Meriç Turan, Veli Ay, İsrafil Baran, Ahmet Yıldız, Tayyibe Taşkın, Harun Çolak, Mustafa Karakaya, Yaşar Adıyaman, Nesrin Hazer Yıldız, Hayati Taşkın, Berrin Yüksel, Ayşe Ay, çocuk yazar Ebrar Çolak, Bayram S. Taşkın, Ali Saçıkara ve Ramazan Yasin Güney okurları için kitaplarını imzalayacaklar.

Gülşehir Belediye Başkanı Erkan Çiftçi konuyla ilgili yaptığı açıklamasında; "Kapadokya Bölgesi'nin bu en büyük ve kapsamlı kitap fuarı Gülşehir'imizde yapılacak olup, komşu illerdeki, yakın ilçelerdeki ve şehrimizdeki tüm kitapseverleri sadece 3 gün yapılacak olan fuarımıza bekleriz" dedi. - NEVŞEHİR