Gülşehir'de İlk Mantarkaya Kitap Günleri Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gülşehir'de İlk Mantarkaya Kitap Günleri Başlıyor

Gülşehir\'de İlk Mantarkaya Kitap Günleri Başlıyor

Gülşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Mantarkaya Kitap Günleri, ulusal düzeyde tanınmış yazar ve sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek. Fuar, yerel yazarlara da özel bir alan sunacak.

20.05.2024 14:08  Güncelleme: 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gülşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilecek 1. Mantarkaya Kitap Günleri, Çarşamba günü kapılarını okurlarına açıyor.

Ulusal düzeyde tanınmış yazar ve sanatçılar ile Türkiye'nin önde gelen yayınevlerinin katılımıyla gerçekleşecek olan fuar, yerel yazarlara da özel bir alan sunuyor. 22-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuar, sabah 09: 00'dan akşam 21: 30'a kadar kitapseverlere açık olacak. Kitap günlerinin açılışına onur konuğu olarak Şehir Araştırmaları Merkezi Kurucusu Araştırmacı Yazar Mehmet Ali Abakay ve Nevşehirli Halk Şairi Güftekar Sadi Teltik katılacak. Kum Sanatı Gösterimi ile Tarkan Köylü, Kısa Film ve Fotoğraf Gösterimleriyle Yönetmen ve Fotoğraf Sanatçısı Ahmet Bilal Arslan ve Kaligrafi Sanatı Sunumu ve Çocuklarla Söyleşi etkinliğiyle Acayip Adam (Ali İhsan Mert) fuarda boy gösterecek. Kitap günlerinde yazarlar Oğuz Özdem, Meriç Turan, Veli Ay, İsrafil Baran, Ahmet Yıldız, Tayyibe Taşkın, Harun Çolak, Mustafa Karakaya, Yaşar Adıyaman, Nesrin Hazer Yıldız, Hayati Taşkın, Berrin Yüksel, Ayşe Ay, çocuk yazar Ebrar Çolak, Bayram S. Taşkın, Ali Saçıkara ve Ramazan Yasin Güney okurları için kitaplarını imzalayacaklar.

Gülşehir Belediye Başkanı Erkan Çiftçi konuyla ilgili yaptığı açıklamasında; "Kapadokya Bölgesi'nin bu en büyük ve kapsamlı kitap fuarı Gülşehir'imizde yapılacak olup, komşu illerdeki, yakın ilçelerdeki ve şehrimizdeki tüm kitapseverleri sadece 3 gün yapılacak olan fuarımıza bekleriz" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Gülşehir, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gülşehir'de İlk Mantarkaya Kitap Günleri Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:22 Kazadan yeni görüntüler Reisi’nin naaşını böyle taşıdılar Kazadan yeni görüntüler! Reisi'nin naaşını böyle taşıdılar
14:00 Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı
12:55 Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran’da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu
12:12 İran’da Reisi’nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak “Muhbir“ devraldı İran'da Reisi'nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak "Muhbir" devraldı
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
14:09 Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek’e sahip çıktı Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek'e sahip çıktı
14:03 Verilmiş sadakası varmış Beşiktaş’ın yıldızı Jean Onana’ya kurşun yağdırdılar Verilmiş sadakası varmış! Beşiktaş'ın yıldızı Jean Onana'ya kurşun yağdırdılar
13:46 TFF, Süper Lig’in son haftasının programını açıkladı TFF, Süper Lig'in son haftasının programını açıkladı
13:36 Ayhan Bora Kaplan’ın işkencesine uğradığını iddia eden Erkan Doğan: Ali Yerlikaya’ya güvendim, o yüzden buradayım Ayhan Bora Kaplan'ın işkencesine uğradığını iddia eden Erkan Doğan: Ali Yerlikaya'ya güvendim, o yüzden buradayım
13:01 Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti boşanma söylentisini yalanladı Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti boşanma söylentisini yalanladı
11:36 Reisi’nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail’den ilk yorum: Dahlimiz yok Reisi'nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk yorum: Dahlimiz yok
11:33 Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti
11:27 Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı Saldırgan az kalsın boğuluyordu Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı! Saldırgan az kalsın boğuluyordu
10:57 Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi? Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 14:49:10. #1.12#
SON DAKİKA: Gülşehir'de İlk Mantarkaya Kitap Günleri Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement