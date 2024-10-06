Gümüşhane\'de Filistinli Çocuklar İçin Farkındalık Etkinliği

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Gümüşhane'de çocuklar ve yetişkinler İsrail'in Filistin'e karşı yaptığı katliamlara tepki göstermek ve farkındalık oluşturmak için resim çizdi.

Filistinli Çocuklar İçin Çiz etkinliği Gümüşhane 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda gerçekleştirildi. MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük ve Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ve Yetim Vakfı Gümüşhane Temsilci vekili Hilal Sancar'ın da katıldığı etkinliğe 7'den 70'e herkes destek verdi. Birçok etkinliğin yer aldığı programda en dikkat çeken taraf ise resim çizme etkinliği oldu. Küçük büyük her yaştan kişinin katıldığı resim etkinliğinde vatandaşlar Filistin'de yaşanan zulmü kağıda aktararak, farkındalık oluşturmaya çalıştı.

"İsrail çocuklara karşı soykırım yapıyor"

Filistin'de katliamın günden güne artarak devam ettiğini söyleyen ve grup adına basın açıklamasını okuyan Sadullah Baydaroğlu da," Bugün itibariyle, Gazze'ye karşı başlatılan soykırımın birinci yılı doldu. Sonuçta bölgenin tamamı yerle bir edilmiş durumda ve bölge halkının en az yüzde 2'si artık hayatta değil. Psikolojik desteğe ihtiyaç duymayan çocuk neredeyse yok. Çocuk Hakları Sözleşmesi'yle çocuklara vaat edilen hakların tamamı, işgalcilerin postalları altında ezilmekte. Hatta henüz anne karnındaki çocuklara karşı bile soykırım uygulamaları yapılmakta. Her çocuk fiziksel ve duygusal sömürüden azat olmalıdır. Yaşına göre eğitim alabilmeli, sağlık olanaklarından ve sosyal imkanlardan faydalanabilmeli, kimliğini ve vatandaşlık haklarını alabilmelidir. Anne babasıyla ve yakınlarıyla yaşayabilmeli, her türlü tehlikeye karşı güven içinde olmalı, akranlarıyla koşup oynayabilmeli, özgüven duyabilmeli ve ailesinin maddi manevi bütün imkanlarından istifade edebilmelidir. Çocuk Hakları Bildirgesi'ne göre bütün bunlar, bir çocuğun en doğal hakkıdır. Ne var ki Filistinli çocuklar bu tabi haklarından tamamen mahrum durumdalar ve onlar adına temenni ettiğimiz güzel hayattan nasiplenemiyorlar" dedi. - GÜMÜŞHANE