Gümüşhane'de Miniklere Neşe ve Sıcaklık - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gümüşhane'de Miniklere Neşe ve Sıcaklık

Gümüşhane\'de Miniklere Neşe ve Sıcaklık

Gümüşhane'de gençlik merkezi, kış günlerinde köy okulundaki çocuklara atkı ve eğlence götürdü.

20.02.2025 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllüleri kendi elleriyle ördükleri atkıları soğuk kış günlerinde köy okulunda eğitim gören minik öğrencilere ulaştırdı ve eğlenceli bir gün geçirmelerini sağladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Torul Gençlik Merkezi'ndeki gençlik çalışanları ve gönüllü gençler tarafından özenle hazırlanan el örgüsü atkılar Torul ilçesi Yıldız köyü ilkokulunda eğitim gören 10 minik öğrenciye ulaştı. Kendileri için hazırlanan hediyeleri teslim alan çocukların mutluluğu yüzlerine yansırken, öğrenciler ayrıca palyaço ve yüz boyama etkinlikleriyle doyasıya eğlendi.

Günün sonunda kurum çalışanları ile birlikte kartopu savaşı da yapan minikler unutamayacakları bir gün yaşadı.

"Kalbine dokunmadığımız hiçbir çocuk bırakmayacağız"

Etkinliğin amacının il ve ilçe merkezine uzak köylerdeki çocuklara ulaşmak ve onlara yalnız olmadıklarını göstermek olduğunun altını çizen Torul Gençlik Merkezi Gençlik Çalışanı Gülay Yüksel, "Uzak köylerimizde bulunan köy okullarında çocuklarımızın bu soğuk kış günlerinde içlerini ısıtacak bir atkı projemiz vardı. Bu proje kapsamında atkılarımızı ördük ve teslim için buradayız. Bize ulaşımda zorluk çeken bir köy okulundayız ama onlara bütün imkanları getirmek için onlarla birlikteyiz. Burada daha önce de etkinlikler yaptık. Biz Torul Gençlik Merkezi olarak kalbine dokunmadığımız hiçbir genç ve minik kardeşimizi bırakmayacağız. Yalnız olmadıklarını hissediyorlar. Hayata atılmada önemli bir yaştalar ve bu yaşlarda yalnız olmadıklarını bilmeleri onlar için çok önemli. Kurumsal kimliğimizin dışında biz onların bir abisi ve ablası olarak buradayız. Onlara her zaman ulaşılabilir olduğumuzu göstermek istedik" dedi.

"Çok eğlendim ve çok heyecanlandım"

Atkıların kendilerini çok sıcak tuttuğunu ifade eden 3. Sınıf öğrencisi Harun Balcı (9), "Bugün okulumuza abilerimiz ve ablalarımız geldi kendi elleriyle bize atkı örmüşler. Çok sıcak tutuyor. Onun dışında palyaço geldi onunla dans ettik, yüzümüzü boyadılar. Çok eğlendim ve heyecanlandım" ifadelerini kullandı.

Çok eğlendiğini dile getiren 1. sınıf öğrencisi Zeynep Sare Bayrak (7), "Gençlik Merkezi'nden abi ve ablalarımız geldi. Bize atkı getirdiler, çok güzel bizi ısıtacaklar. Palyaço da geldi çok eğlendik" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Etkinlik, Gençlik, Eğitim, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gümüşhane'de Miniklere Neşe ve Sıcaklık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:40 Silahla şakalaşırken kendisini vurdu O anlar kamerada Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada
15:37 Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı
14:54 Kerimcan Durmaz tahliye edildi Kerimcan Durmaz tahliye edildi
14:48 Yine domuz eti rezaleti Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
14:37 Müge Anlı’yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
22:28 Kara teslim olan İstanbul’da kar küreme aracı dahi yolda kaldı Kara teslim olan İstanbul'da kar küreme aracı dahi yolda kaldı
22:17 Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti
22:17 Ankara’da kar yağışı etkili oluyor Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
22:08 Arda Güler’e 3 dünya devi birden talip oldu Arda Güler'e 3 dünya devi birden talip oldu
21:55 Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır
21:42 Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi
21:31 Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu
21:12 Galatasaray’ın Sevilla’ya sattığı Marcao, Brezilya’ya geri dönüyor Galatasaray'ın Sevilla'ya sattığı Marcao, Brezilya'ya geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 16:26:22. #1.12#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de Miniklere Neşe ve Sıcaklık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.