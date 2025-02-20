Gümüşhane\'de Miniklere Neşe ve Sıcaklık

Yerel

Gümüşhane'de Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllüleri kendi elleriyle ördükleri atkıları soğuk kış günlerinde köy okulunda eğitim gören minik öğrencilere ulaştırdı ve eğlenceli bir gün geçirmelerini sağladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Torul Gençlik Merkezi'ndeki gençlik çalışanları ve gönüllü gençler tarafından özenle hazırlanan el örgüsü atkılar Torul ilçesi Yıldız köyü ilkokulunda eğitim gören 10 minik öğrenciye ulaştı. Kendileri için hazırlanan hediyeleri teslim alan çocukların mutluluğu yüzlerine yansırken, öğrenciler ayrıca palyaço ve yüz boyama etkinlikleriyle doyasıya eğlendi.

Günün sonunda kurum çalışanları ile birlikte kartopu savaşı da yapan minikler unutamayacakları bir gün yaşadı.

"Kalbine dokunmadığımız hiçbir çocuk bırakmayacağız"

Etkinliğin amacının il ve ilçe merkezine uzak köylerdeki çocuklara ulaşmak ve onlara yalnız olmadıklarını göstermek olduğunun altını çizen Torul Gençlik Merkezi Gençlik Çalışanı Gülay Yüksel, "Uzak köylerimizde bulunan köy okullarında çocuklarımızın bu soğuk kış günlerinde içlerini ısıtacak bir atkı projemiz vardı. Bu proje kapsamında atkılarımızı ördük ve teslim için buradayız. Bize ulaşımda zorluk çeken bir köy okulundayız ama onlara bütün imkanları getirmek için onlarla birlikteyiz. Burada daha önce de etkinlikler yaptık. Biz Torul Gençlik Merkezi olarak kalbine dokunmadığımız hiçbir genç ve minik kardeşimizi bırakmayacağız. Yalnız olmadıklarını hissediyorlar. Hayata atılmada önemli bir yaştalar ve bu yaşlarda yalnız olmadıklarını bilmeleri onlar için çok önemli. Kurumsal kimliğimizin dışında biz onların bir abisi ve ablası olarak buradayız. Onlara her zaman ulaşılabilir olduğumuzu göstermek istedik" dedi.

"Çok eğlendim ve çok heyecanlandım"

Atkıların kendilerini çok sıcak tuttuğunu ifade eden 3. Sınıf öğrencisi Harun Balcı (9), "Bugün okulumuza abilerimiz ve ablalarımız geldi kendi elleriyle bize atkı örmüşler. Çok sıcak tutuyor. Onun dışında palyaço geldi onunla dans ettik, yüzümüzü boyadılar. Çok eğlendim ve heyecanlandım" ifadelerini kullandı.

Çok eğlendiğini dile getiren 1. sınıf öğrencisi Zeynep Sare Bayrak (7), "Gençlik Merkezi'nden abi ve ablalarımız geldi. Bize atkı getirdiler, çok güzel bizi ısıtacaklar. Palyaço da geldi çok eğlendik" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE