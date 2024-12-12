Gümüşhane'de Polisler Satranç Turnuvası Düzenledi - Son Dakika
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Gümüşhane'de Polisler Satranç Turnuvası Düzenledi

Gümüşhane\'de Polisler Satranç Turnuvası Düzenledi

Gümüşhane'de 16 polis memurunun katıldığı satranç turnuvası, moral ve motivasyon için düzenlendi.

12.12.2024 16:39
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Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü polislerinden oluşan 16 kişilik ekiple satranç turnuvası düzenlendi.

Gümüşhane İl Gençlik ve Spor Merkezi Zeka Oyunları odasında 16 polis memurunun katıldığı turnuva İl Emniyet Müdürlüğü ile kurumlar arası işbirliği ile gerçekleştirildi.

Polis memurlarının moral ve motivasyonlarının arttırılması hedeflenen turnuva, kurumlar arası işbirliğinin de önemini hatırlattı.

Dünya çapında önemli bir strateji oyunu olarak kabul edilen satrançta 16 polis memurunun hünerlerini sergilediği yarım saatlik ve 5'er turdan oluşan turnuva renkli anlara sahne oldu.

Rastgele eşleşmelerin ardından her tur kazanan ve kaybeden oyuncuların yeniden eşleşmesi ile 5 turdan oluşan 16 kişilik turnuvada galip gelen polis memuruna satranç takımı hediye edilirken, turnuvaya katılan diğer polis memurlarına da katılımcı belgesi verildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gümüşhane'de Polisler Satranç Turnuvası Düzenledi - Son Dakika

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