Güneş Ailesinin PKK/YPG\'den Kahraman Oğul Bekleyişi

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Adana'da yaşayan Güneş ailesi, Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG kontrolündeki Kamışlı bölgesinde tutuklu olduğu iddia edilen oğullarına kavuşmayı bekliyor.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Güneş, 6 Şubat depremlerinin ardından aile içinde toplanan yardımı depremzedelere ulaştırmak üzere 9 Şubat'ta Hatay'a gitti. Ailesiyle 11 Şubat'a kadar görüşen Güneş'ten uzun süre haber alınamadı. Ancak aileye bir süre önce ulaşan biri oğullarının Suriye'nin Kamışlı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolünde olan Çerkin cezaevinde tutulduğu bilgisini verdi. Suriye'deki gelişmelerin ardından Güneş ailesi, oğullarından gelecek mutlu haberi bekliyor.

Hatay'a gönderdiler Suriye'de olduğunu öğrendiler

Baba İsmail Güneş, oğlunun deprem sonrası Hatay'a yardım götürdüğünü belirterek, "11 Şubat'a kadar haber aldık daha sonra irtibatımız kesildi. 2 ay kadar sonra bir telefon geldi. 'Oğlunuz Suriye Kamışlı'da bir cezaevinde' diye. Biz şaşırdık 'Hatay'a gitti Suriye'de ne işi var' dedik. Öğrendik ki orada biriyle konuşuyor 'ben telefoncuyum' diyor. O kişi de 'bize yardım getirdin biz de sana iyilik yapalım. Suriye'ye giriş çıkış serbest telefonlar orada uygun gel sana telefon alalım' demiş ve kandırıp götürmüşler. Dövüp parasını almışlar sonra da YPG'ye 'bu ajan' diyerek vermişler. Cezaevinde yanından çıkan kişi anlattı bunları. Şu anda Kamışlı Çerkin cezaevinde" şeklinde konuştu.

"Ancak hükümetimiz kurtarabilir"

Baba Güneş, Suriye'de cezaevinden kurtulanları gördüklerini söyleyerek, "Biz daha önce Suriye'nin bu kadar zulüm altında olduğunu bilmiyorduk. Gördük orada insanlar yer altında hapishanelerde kalıyor. Arayan kişinin anlattığına göre oradaki cezaevi de böyleymiş. Yer altında tünellerde kalıyorlarmış. Evladımız öyle durumdaymış. Gel de yaşa. Ancak hükümetimiz kurtarabilir. Oradaki cezaevindeki vatandaşlarımızı kurtarsınlar" diye konuştu.

Anne Emine Güneş de devletten yardım istediğini söyleyerek, "Oğlumu bulup getirsinler. Artık çok yorulduk dayanacak gücümüz kalmadı. 3 tane çocuğu var. Ufak olanı namaz kılıyor dua ediyor 'inşallah babam gelir' diye. İçim eriyor gece gündüz oturup ağlıyorum" dedi. - ADANA